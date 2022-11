हमीरपुर: जिले में डेंगू अपने पैर पसारता (Dengue patient found in hamirpur) जा रहा है. सुमेरपुर क्षेत्र के खड़ेही जार, मवईजार, इंगोहटा, विदोखर, विंवार गांव से डेंगू पीड़ितों के कई मामले सामने आए हैं. पीड़ित कानपुर, हमीरपुर और राठ अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं. डेंगू से कई लोगों की मौत (Many deaths due to dengue in Hamirpur) भी हो चुकी है.

ग्रामीणों में डेंगू की दस्तक से दहशत है. लोगों ने का कहना है कि इलाके में अभी तक कोई दवा का छिड़काव नहीं किया गया है. स्वास्थ्य विभाग डेंगू प्रभावित इलाकों में जांच और लार्वा की सफाई के लिए अभियान चला रहा है. गांवों में कई लोग जो डेंगू बुखार से पीड़ित है उनका इलाज चल रहा है.

पढ़ें- हर हर शंभू गाना गाने वाली फरमानी नाज का भाई डकैती के आरोप में गिरफ्तार, पिता और जीजा की तलाश

मवईजार गांव में डेंगू (Dengue spreading in Hamirpur) से पीड़ित करीब 7 लोग अपना उपचार घर पर ही करा रहे हैं. लोगों ने बताया कि मलेरिया विभाग की टीम उन्हीं घरों के आस पास छिड़काव करती है. जहां के डेंगू के मरीज होते हैं. पूरे गांव में दवा का छिड़काव नहीं कराया जा रहा है. वहीं, बिदोखर में 2 और इंगोहटा में 2 लोग डेंगू बुखार से पीड़ित है. खड़ेहीजार गांव के लोगों ने बताया कि 4 दिन पहले वहां एक टीम आई थी तो उन्हें जांच में 5 डेंगू के मरीज मिले थे. जिन्हें उपचार के लिए हमीपुर भेज दिया गया था. टीम के जाने के बाद कोई झांकने नहीं आया है, न ही गांव में दवा का छिड़काव किया गया है. बिलगांव के पतरिया डेरा में चार दिन पूर्व प्रिंस (2) पुत्र राजेन्द्र की बुखार और उल्टी से मौत हो चुकी है. जिला मलेरिया अधिकारी आरके यादव ने बताया कि जिले में अब तक 53 डेंगू मरीज मिल चुके हैं.

पढ़ें- मेरठ के मखदुमपुर मेले में ताबड़तोड़ फायरिंग, दो लोगों को लगी गोली