गोरखपुर: जनपद में पुलिस ने करोड़ों रुपयों की ठगी करने वाले दो आरोपियों गिरफ्तार कर लिया है. बेटे ने अपनी मां के साथ मिलकर ससुरालियों से करीब 1 करोड़ 38 लाख रुपये ऐठ लिये. दोनों ने पहले पेट्रोल पंप, ऑनलाइन राशन कार्ड और जॉब दिलाने का झांसी दिया था.

पुलिस के अनुसार शाहपुर पुलिस के नया गांव नंदानगर निवासी मोहित गुप्ता पुत्र स्वर्गीय कृष्णानंद नन्द गुप्ता की शादी दो साल पहले हुई (Fraud of crores of rupees in Gorakhpur) थी. उसकी शादी जनपद बिजनौर की रितु गुप्ता के साथ हुई थी. आरोपी मोहित गुप्ता ने अपनी मां सुभद्रानंद गुप्ता के साथ ठगी का प्लान बनाया. उसके बाद दोनों ने रितु गुप्ता के रिश्तेदारों व सगे संबंधियों से पेट्रोल पंप, डिजिटल राशनकार्ड एजेंसी व नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी को अंजाम दिया.

गोरखपुर में शानदार ऑफिस व शानशौकत दिखाकर थाना नजीबाबाद, बिजनौर के सुभाषनगर कॉलोनी निवासी जयराम सिंह पुत्र सुक्खे को पेट्रोलपंप दिलाने के नाम पर 64 लाख रुपये व थाना हल्दौर, बिजनौर के ग्राम हरदासपुर निवासी प्रदीप कुमार पुत्र खेम सिंह को डिजिटल राशन कार्ड एजेंसी दिलाने के नाम पर करीब 66 लाख व थाना कीर्तनपुर, बिजनौर के ग्राम गंगाबाला निवासी अंकित कुमार पुत्र ऋषिपाल सिंह से नौकरी दिलाने के नाम पर करीब 8 लाख रुपयों की सुनियोजित ठगी की. उसने कुल 1 करोड़ 38 लाख 78 हजार से ज्यादा की ठगी को अंजाम दिया. तीनों पीड़ितों ने थाना शाहपुर, गोरखपुर, कोतवाली शहर व नगीना जनपद बिजनौर पर धारा 420, 406, 323, 504 व 506 आईपीसी के तहत वाद पंजीकृत कराया था. जिसके आधार पर शाहपुर पुलिस ने असुरन चौक से शुक्रवार को मां-बेटे को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया. जहां से दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया (Son cheated along with mother in Gorakhpur) गया है.



बेलघाट थानाध्यक्ष चंद्रभान सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर बेलघाट के कूरी बाजार में एक मकान में किराए पर रह रहे एक युवक द्वारा अंगूठे का क्लोन बनाकर पैसा निकालने की सूचना मिली थी. उस मकान पर दबिश देकर के एक संदिग्ध युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया. हिरासत में लिए गए युवक की पहचान सूरज पुत्र राजमन चौहान निवासी सोनाड़ी हैसर बाजार थाना धनघटा जिला संतकबीर नगर के रूप में हुई है.

