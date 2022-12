गोरखपुर: जिले के शाहपुर इलाके में रविवार की रात लुटेरों का तांडव देखने को मिला. बदमाशों ने महज एक घंटे में 6 जगहों पर महिलाओं को निशाना बनाया. महिलाओं के पर्स व मोबाइल छीन लिए गए. लूट का शिकार हुई एक महिला घायल (Gorakhpur Robbery victim injured) भी हो गई.

पुलिस मामले में सभी से तहरीर लेकर जांच में जुट गई है. पुलिस को कुछ जगहों का सीसीटीवी फुटेज भी मिला है. जिसमें एक युवक की पहचान भी हो गई है. उसकी तलाश जारी है. शाहपुर इलाके के बौलिया कॉलोनी निवासी अनिल कुमार अपनी पत्नी डाली सिंह के साथ रविवार की रात 10 बजे स्कूटी से सरस्वतीपुरम स्थित किराए के मकान पर जा रहे थे. रास्ते में असुरन से जेल रोड तिराहा पहुंचे थे कि इसी दौरान पीछे से आए बाइक सवार बदमाशों ने महिला का पर्स लूट (Six women purse mobile snatched in Gorakhpur) लिया. बदमाशों के धक्के से महिला स्कूटी से नीचे गिर गई और उसका दाया पैर फैक्चर हो गया. पीड़िता के पति अनिल कुमार ने बताया कि पर्स में मोबाइल और रुपये थे. घायल महिला को गोरखनाथ अस्पताल में भर्ती कराया गया है.



शाहपुर इलाके के जीतपुर दरगहिया निवासी बलमेन्द्र प्रसाद भारती प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं. रविवार की सुबह उनकी पत्नी संगीता देवी गुलरिहा के हरसेवकपुर नंबर दो में अपने मायके गई थी. बलमेन्द्र अपनी पत्नी सीमा को लेकर बाइक से नंदानगर दरगहिया जा रहे थे. रास्ते में शाहपुर के संगम चौराहे से आगे निषाद पार्टी के कार्यालय के सामने पहुंचे थे कि पीछे से आए बाइक सवार बदमाशों ने उनकी पत्नी का पर्स छीन लिया. बलमेन्द्र ने सोमवार को इसकी थाने में तहरीर दी है.



इसी प्रकार रविवार रात में ही शाहपुर इलाके के मानस विहार कॉलोनी निवासी सीमा श्रीवास्तव से भी बाइक सवार बदमाशों ने घर के पास ही पर्स लूट लिया. पर्स में रुपये और दो मोबाइल थे. पीड़िता ने पुलिस को तहरीर दे दी है. वहीं, शाहपुर इलाके के जंगल हकीम नंबर दो स्थित चुन्नीपुर निवासी रुचि गौड़ रविवार की शाम पादरी बाजार में सामान लेने गई थी. इसी दौरान बदमाशों ने (Purse snatched from 6 women in Gorakhpur) उनका मोबाइल लूट लिया. रुचि ने घटना की जानकारी पादरी बाजार पुलिस को दे दी है.



इसी प्रकार शाहपुर इलाके के धर्मपुर गीता वाटिका निवासी रीना इलिएट का बाइक सवार बदमाशों ने गुलरिहा के शगुन मैरेज हॉल के पास पर्स लूट लिया, पर्स में रुपये, मोबाइल और घर की चाबी थी. पीड़िता ने घटना की जानकारी पुलिस को दे दी है. शाहपुर इलाके के संगम चौराहे के पास रविवार की शाम सात बजे काम कर शिवपुर शहबाजगंज नहर रोड होते हुए पैदल कमरे पर महिला जा रही थी. उससे बाइक सवार बदमाशों ने मोबाइल लूट लिया. पीड़िता महिला प्रियंका देवी महाराजगंज जनपद के निचलौल की निवासी है. वह वर्तमान में बच्चों के साथ पादरी बाजार में किराए के मकान (Terror of robbers in gorakhpur) में रहती है.



