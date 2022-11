गोरखपुर: जिले में नेशनल स्पोर्टिंग क्लब के बैनर तले आयोजित आल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच हुआ. शनिवार को यूनाइटेड क्लब सिवान जिले की टीम ने शानदार प्रदर्शन के बल पर जीत लिया. सिवान ने नेपाल क्लब बहराइच को पेनाल्टी सूट द्वारा 3-1 हरा दिया. इस तरह से सिवान ने फाइनल ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया.

सोमवार को खेले (All India Football Tournament) गए फाइनल मैच में खेल के अंत समय तक दोनों टीमें बराबरी पर रहीं, जिसके बाद निर्णायक मंडल द्वारा पेनाल्टी सूट कराया गया. जिसमे सिवान के खिलाड़ी मोद्रिक, लियोन और दाविर अली ने गोल दागा. वहीं, बहराइच टीम की तरफ से बसंत ने मात्र एक गोल ही कर सके. जिससे सिवान ने 3-1 से फाइनल मैच जीत (Sivan became winner All India Football Tournament) लिया.

आल इंडिया फुटबॉल टुर्नामेंट में सिवान की जीत

इस नेशनल चैंपियनशिप में मेहा (बिहार), पडरौना यूपी, खैराबाद (बिहार), सिवान (बिहार), बड़हलगंज, गोरखपुर, नेपाल क्लब बहराइच, आदित्या फुटबॉल क्लब कलकत्ता, बेल्थरा बलिया की टीमों ने भाग लिया. ग्रामीण स्तर पर आयोजित होने वाली फुटबॉल की इस प्रतियोगिता का बड़ा ही बेसब्री से सभी को इंतजार रहता है. इसका आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है. फाइनल मैच के बाद जहां मैन ऑफ दी टूर्नामेंट बहराइच के भूपेंद्र चाईना और मैन ऑफ दी मैच सिवान के लिओन को दिया गया. वहीं, बेस्ट गोलकीपर का पुरस्कार सिवान के अर्जुन को मिला. कमेंट्री मुन्ना शाही और वीरेंद्र कुमार ने की. मुख्य अतिथि समाजसेवी और उद्योगपति सूरज पांडेय ने विजेता और उप विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की.

इसकी अध्यक्षता डाॅ. मुनीश यादव ने की. आयोजक मंडल के रविन्द्र सिंह उज्जैन, अमित बशिष्ट तिवारी, इम्तियाज अहमद, चेयरपर्सन बीरु सोनकर/श्रवण जायसवाल, हरपाल नागवानी, अशोक जायसवाल, रामनगीना यादव, कृष्णा गुप्ता, आशुतोष शाही, आजाद अहमद, तीर्थराज, योगेश राय, तहसीन अहमद यूसुफ, डाॅ. रमेश चंद्र, शिवप्रसाद यादव सहित हजारों दर्शक मौजूद रहे.



