नई दिल्ली/गाजियाबाद: काेराेन के नए वेरिएंट ओमीक्राेन (corona new varient omicron) से बचाव काे लेकर उत्तर प्रदेश सरकार अलर्ट है. दूसरी लहर में हुई गलतियों से सबक लेकर, नए वेरिएंट से निपटने के लिए सरकार का एक्शन प्लान तैयार है.





यूपी के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने कहा कि रिसर्च चल रही है, कि पिछले वेरिएंट और इस वेरियंट (omicron variant in india) के बीच में क्या फर्क है. दोनों वेरियंट के बीच में जब फर्क साफ हो जाएगा, तो उस फर्क के माध्यम से नए खतरे से निपटना और आसान हो जाएगा. उन्होंने कहा कि इस बार ऑक्सीजन की समस्या का ना हाे इसकी तैयारी कर ली गयी है. उत्तर प्रदेश में करीब एक हजार ऑक्सीजन प्लांट काम कर रहे हैं. साथ ही सभी 75 जिलों में आरटीपीसीआर की व्यवस्था की (RTPCR is going on in all 75 districts of UP) गयी है.

स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग

राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने विदेशों से आने वाले लोगों के विषय में कहा कि टेस्टिंग प्रॉपर तरीके से चल रही है. जिनमें लक्षण पाए जाते हैं, एयरपोर्ट पर ही उनके इलाज का शुरू कर दिया जाता है. एंबुलेंस को लेकर दूसरी लहर के दौरान कई तरह की लापरवाही सामने आयी थी. इस पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने कहा कि 40 एंबुलेंस हर जिले में सरकारी चला रही है. इसके अलावा प्राइवेट एंबुलेंस वालों ने अगर किसी भी तरह की मनमानी की कोशिश की तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.





स्वास्थ्य राज्यमंत्री अपनी दलीलें दे रहे हैं, लेकिन एक बात साफ है कि अभी भी लोग लापरवाह बने हुए हैं. रोड पर कई जगह लापरवाही की तस्वीर सामने आती है. मसलन कई बार बिना मास्क के लोग नजर आते हैं. गाजियाबाद की अगर बात करें तो एनसीआर में होने के बावजूद अभी तक बिना मास्क वाले लापरवाह लोगों पर सख्ती से चालान की करवाई नहीं हो रही है.