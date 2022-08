गाजियाबाद : अवैध तरीके से एक रहने वाले मकान में कारखाना चलाया जा रहा था, जिसके चलते बड़ा हादसा होते होते बचा. अवैध फैक्ट्री में मंगलवार को भयंकर आग (Massive Fire Broke out in Factory) लगने के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आग इतनी तेज थी कि वह आसपास के मकानों को भी अपनी चपेट में ले सकती थी. यहां तक की पास में बना एक पेट्रोल पंप भी इसकी चपेट में आ सकता था. रिहायशी इलाके के मकान में यह फैक्ट्री (Factory in Residential Area House) चलने की पोल खुल गयी है. दमकल की गाड़ियां पहुंचने के बाद आग बुझाने का सिलसिला शुरू हो पाया.

फैक्ट्री में भयंकर आग

गाजियाबाद के दमकल को सूचना मिली कि लाल कुआं इलाके में एक घर में आग लग गई है. दमकल की गाड़ियां लालकुआं इलाके में पहुंची और आग बुझाने की कोशिश शुरू की. पता चला यहां पर अवैध फैक्ट्री चल रही थी. मौके पर चमड़े का भी सामान रखा हुआ था. फैक्ट्री में कुछ उपकरणों में भी आग लगी हुई थी. आग को दमकल की दो गाड़ियों ने बुझाया. इस दौरान फैक्ट्री में भारी नुकसान होने की संभावना है.

लोगों ने बताया कि जहां फैक्ट्री चल रही थी. वह इलाका पूरी तरह से रिहायशी इलाका है. घर के अंदर चोरी छुपे फैक्ट्री चलाई जा रही थी, जिसके मानक भी पूरे नहीं थे. जब दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, तो आग दूसरे मकानों को चपेट में लेने वाली थी. लेकिन दमकल ने वक्त रहते उसे बुझा लिया, नहीं तो इलाके के कई मकान इसकी चपेट में आ जाते, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था. यही नहीं पास में ही एक पेट्रोल पंप भी था. अगर आग बढ़ती तो पेट्रोल पंप भी इसकी चपेट में आ सकता था.

बताया जा रहा है कि जिस समय फैक्ट्री में आग लगी उस वक्त वहां पर कुछ लोगों की मौजूदगी थी, जिन्होंने वहां से भाग कर अपनी जान बचाई. आग लगने व बुझाने के दौरान फैक्ट्री का मालिक मौके पर मौजूद नहीं दिखाई दिया. पुलिस ने मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है.

गाजियाबाद पुलिस का कहना है कि मामले में जांच पड़ताल के बाद कार्रवाई की जाएगी. वहीं दमकल विभाग अपनी तरफ से जांच करेगा. सवाल यही है कि लोगों की जान से खिलवाड़ किसकी लापरवाही से हो रहा था. एक रिहायसी इलाके के मकान में अवैध रूप से फैक्ट्री कैसे चल रही थी. निश्चित है इस मामले में जांच के बाद बाकी की तस्वीर साफ होगी.

