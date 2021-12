नाेएडाः ग्रेटर नोएडा के थाना दादरी पुलिस ने हत्या मामले में नाबालिग (Minor involved in Noida murder) सहित दाे लाेगाें को गिरफ्तार किया है. उनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयोग किये गये तमंचा, कारतूस और हत्या के दौरान प्रयोग की गयी मोटर साइकिल बरामद की गयी. घटना का खुलासा (Old man murder exposed in Noida) करने वाली टीम को डीसीपी ग्रेटर नोएडा ने 10 हजार रुपये का इनाम दिया है.



दादरी पुलिस ने जिस आराेपी काे गिरफ्तार (Murder accused arrested in Noida) किया है. उसकी पहचान विनीत उर्फ विनती के रूप में हुई है. बाल अपचारी को नियमानुसार अभिरक्षा में लिया गया है. दाेनाें ने हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है. मंगलवार को नंगला के नन्हू सिंह गेहूं की खेत में खाद दे रहे थे उसी समय गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. मृतक के पुत्र राजीव ने इस मामले में थाना दादरी गौतमबुद्ध नगर में 14 व्यक्तियों को नामजद किया था.

आराेपियाें के बारे में जानकारी देते पुलिस अधिकारी.



पुलिस काे विनीत उर्फ विनती ने बताया कि अब से करीब छह सात माह पहले उसके पिता तथा मृतक के चचेरे भाई के बीच मारपीट हुई थी. इस प्रकरण में समझौते के दौरान ननहू ने उसके पिता से अत्यधिक धनराशि अपने चचेरे भाई को दिलायी. इसी बात को लेकर अभियुक्त अपने मन में बदला लेने की नीयत से रंजिश (murder in rivalry in Noida) रखने लगा. अपने गांव के ही एक नाबालिग से मुखबिरी कराने लगा.

मामले के संबंध में ग्रेटर नोएडा के डीसीपी अमित कुमार ने बताया कि पूर्व में भी कई बार अभियुक्त विनीत ने बाल अपचारी से मुखबिरी कराकर नन्हू सिंह की हत्या करने के इरादे से पीछा भी किया था, परन्तु मौका नहीं मिल रहा था. 14 दिसंबर को दोपहर में जब नन्हू सिंह अकेला अपने खेत में खाद डाल रहा था तो विनीत ने बाल अपचारी की मदद से नन्हू सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी. अभियुक्त का इरादा नन्हू के चचेरे भाई की हत्या करने की थी. अभियुक्त विनीत को जेल भेजा जा रहा है तथा बाल अपचारी को जेजे एक्ट के अनुसार किशोर न्यायालय बोर्ड के समक्ष पेश किया जायेगा.

