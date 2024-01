फिरोजाबाद: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद में सोमवार देर रात एक इंटर कॉलेज के चौकीदार की जिंदा जलकर मौत (Watchman dies due to fire in Firozabad) हो गई. चौकीदार ने रात में ठंड से बचने के लिए हीटर जलाया (Fire due to heater in Firozabad) और सो गया. रात में किसी समय रजाई में हीटर की वजह से आग लग गयी. इस अग्निकांड में चौकीदार जिंदा जल गया और उसकी मौत हो गयी.