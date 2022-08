फिरोजाबाद: जनपद में अपराधियों को पकड़ने वाले पुलिस के जवान डॉक्टर की भूमिका में भी नजर आएंगे. इसको लेकर पुलिस लाइन के सभागार में यूपी ऑर्थोपेडिक एसोशिएशन के सौजन्य से डॉक्टरों के पैनल द्वारा पुलिस कर्मियों को आकस्मिक चिकित्सा, प्रशिक्षण के बारे में जानकारी दिया जा रहा है. साथ ही डेमो के जरिये उन्हें ट्रेंड भी किया जा रहा है. एक अगस्त से शुरू हुआ यह प्रशिक्षण 7 अगस्त तक चलेगा.

जानकारी देते हुए चिकित्सक जगदीश मित्तल

दरअसल, तेज रफ्तार के कारण लगातार सड़क हादसे हो रहे है. जिसके चलते कई बार घायलों को सही समय पर इलाज नहीं मिल पाता और उनकी मौत हो जाती है. ऐसे में मौतों को रोकने के लिए अब पुलिस भी प्रयास करेगी. इसी के चलते 4 अगस्त को नेशनल बोन एंड जॉइंट डे के मौके पर यूपी ऑर्थोपेडिक एशोसिएशन द्वारा 1 से 7 अगस्त तक each one, save one थीम पर सड़क दुर्घटना, आपदा प्रबंधन, ह्रदयाघात और अन्य किसी भी मैडिकल इमरजेंसी के दौरान पुलिसकर्मियों और आमजन के लिए बेसिक लाइफ़ सपोर्ट प्रशिक्षण दिया जा रहा है. इस दौरान डॉक्टर्स टीम ने डेमो के जरिये पुलिस के जवानों को ट्रेंड किया जा रहा है.

