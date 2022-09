फर्रुखाबाद: जनपद में अग्निपथ योजना में भर्ती (Recruitment in Agneepath scheme in Farrukhabad) पहली बार 19 अगस्त से शुरू हो गयी है. 9 सितंबर तक चलने वाली भर्ती में कई जिलों के 1.13 लाख अभ्यर्थी शामिल हो रहे है. हर दिन अलग-अलग जिलों से अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है. वहीं, अखिलेश यादव ने ट्विटर पर इसे लेकर एक ट्वीट किया है.

ट्वीट में लिखा है कि फर्रुखाबाद जनपद में होने वाली प्रथम अग्निवीर सेना भर्ती में 12 ज़िलों के 1,13,000 अभ्यर्थियों के आने की सूचना है.सरकार अभ्यर्थियों के बीच फैले भ्रम को दूर करते हुए स्पष्ट रूप से बताए कि इनमें से कितने अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा. वहीं, जिन युवाओं ने तय समय पर दौड़ पास कर ली उन्हे अन्य शारीरिक दक्षताओं के लिए रोक लिया बाकी को बाहर कर दिया.

जिले में अग्निपथ योजना भर्ती में शामिल होने आने वाले अभ्यर्थियों को बरगदिया घाट में एकत्र किया जा रहा है. वहां उनके भर्ती से संबंधित प्रपत्रों की जांच के बाद छावनी क्षेत्र के लिए भेजा जा रहा है. जहां अभ्यार्थियों को लंबाई व सीना की नाप होने के बाद सेना के मैदान में दौड़ के लिए भेजा जा रहा है. दौड़ में सफल होने वाले युवक शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेगें. सुरक्षा को लेकर रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, रोडवेज वर्कशाप, फतेहगढ़ चौराहे पर बड़ी संख्या में पुलिस व पीएसी के जवानों तैनाती की गई है.

अग्निपथ योजना भर्ती 19 अगस्त से 9 सितंबर तक (agnipath Recruitment from 19 August to 9 September)होनी है. इसमें 12 जनपदों के अभ्यर्थी आएंगे. पीलीभीत, शाहजहांपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती, सीतापुर, फर्रुखाबाद, बरेली, बदायूं, लखीमपुर, संभल, हरदोई, बहराइच के अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया(Online registration in Agneepath Yojna) है. करीब 1 लाख 13 हजार अभ्यर्थियों ने भर्ती के लिए आवेदन किया है.

