बस्ती : बस्ती शहर के एक नामी प्राइवेट स्कूल में प्रबंधन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है. जिसमें तीन छात्राओं ने क्लास रूम के अंदर ही किसी दवाओं का ओवरडोज ले लिया और वहां मौजूद क्लास टीचर को इसकी भनक तक नहीं लग पाई. जब इन तीनों छात्राओं की हालत बिगड़ने लगी तो आनन-फानन स्कूल प्रबंधन की तरफ से सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज चल रहा है.



बताया जा रहा है कि बस्ती जिले के एक निजी स्कूल में क्लास 6 में पढ़ने वाली तीन छात्राओं ने नंबर कम आने की आशंका (Girl students fearing less marks) में अपने बैग में रखे एंटी एलर्जी दवा (anti allergy medicine) की कई गोलियां खा लीं. इसके बाद तीनों छात्राओं की हालत (condition of the three girls) बिगड़ने लगी और क्लास टीचर ने स्कूल प्रबंधन को बुलाकर तीनों छात्राओं को अस्पताल भिजवाया.

अस्पताल में भर्ती छात्राओं (hospitalized female students) ने बताया कि उनके मार्क्स कम (Marks less) आने वाले थे और उन्हें लग रहा था कि वह लोग फेल हो जाएंगे. इसी टेंशन में उन्होंने बैग में रखी दवा की ओवरडोज ले ली और उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि इतनी गोलियां खाने पर उनकी हालत बिगड़ सकती है. वहीं डॉक्टरों के मुताबिक तीनों छात्राएं खतरे से बाहर हैं. उन्होंने एंटी एलर्जी दवा की ओवरडोज ले ली थी. इससे उन्हें उल्टी, जी मिचलाने, चक्कर आने की समस्या हो गई थी. अब वे सभी खतरे से बाहर हैं. अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है.



