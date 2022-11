बरेली: जिले में शनिवार की शाम शहर से घर जा रही लड़की को उसके ही गांव के युवक ने पकड़ लिया. युवक लड़की से छेड़छाड़ करने लगा. लड़की ने इसका विरोध किया तो युवक ने उस पर चाकू से वार कर दिया और मौक से फरार (youth attacked girl with a knife in Bareilly) हो गया.

लड़की भोजीपुरा इलाके के गांव की रहने वाली है. वह शुक्रवार को बरेली शहर में रहने वाले अपने भाई के घर से आ रही थी. जादौंपुर गांव के पास ऑटो से उतरकर पैदल अपने गांव जा रही थी. रास्ते में गांव का गुलफाम नामक युवक और उसके अन्य साथी उससे अभद्रता (Girl nose cut off in a knife attack in Bareilly) करने लगा. आरोप है कि दोनों युवकों ने छात्रा को बुरी नीयत से पकड़ लिया और सूखी पड़ी नहर में खींचकर ले जाने लगे. तभी लड़की ने इसका विरोध किया, तो गुलफाम ने लड़की की नाक पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी नाक कट गई.

पढ़ें- 3 बीवियों और 17 बच्चों का बाप था हिस्ट्रीशीटर, नाले में मिला शव

लड़की (girl molested in bareilly) हमले से सहमी हुई जैसे तैसे घर पहुंची और सारी घटना परिजनों को बताई. रात में ही परिजन छात्रा को लेकर भोजीपुरा थाने पहुंचे. पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर गुलफाम और उसके एक साथी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है. पीड़िता बीए की छात्रा है. भोजीपुरा के एक कॉलेज में पढ़ती है. पुलिस ने नामजद आरोपी गुलफाम को पकड़ कर बंदी बना लिया है. प्रभारी निरीक्षक आर के सिंह ने बताया घटना जांच की जा रही है. जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ें- लंगूरों के कटआउट का कमाल, रोडवेज बस स्टैंड से बंदरों के झुंड गायब