बरोली: बरेली के मीरगंज थाना क्षेत्र में बेटी के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए भटक रही मां को आखिरकार अब न्याय की उम्मीद दिखने लगी है. मीरगंज में शादी को राजी न होने पर प्रेमी ने परिजनों की मदद से कक्षा 11 की छात्रा को जहरीला पदार्थ पिलाकर हत्या कर दी. एडीजी के आदेश पर पुलिस ने घटना के एक साल बाद 7 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज (FIR lodged after 1 year in Bareilly Murder Case) कर लिया है. पुलिस ने मामले की जांच कर रही है.



मीरगंज थाना क्षेत्र के गांव मंडनपुर की लक्ष्मी देवी परिजनों के साथ गत दिनों एडीजी से मिलीं. उन्होंने गांव के कुछ लोगों पर अपनी पुत्री की हत्या का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की. एडीजी के आदेश पर पुलिस ने लक्ष्मी देवी की तहरीर पर शनिवार को हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया. घटना 9 जुलाई 2022 की है. मां ने दर्ज कराए मुकदमे में कहा है उनकी 18 वर्षीय पुत्र आरती कक्षा 11 की छात्रा थी. मां का आरोप है कि गांव की कश्यपों ने साजिश के तहत उनकी पुत्री को गांव के शिवकुमार के प्रेमजाल में फंसा लियया. आरोपी उनकी पुत्री की जबरदस्ती शादी शिवकुमार से कराने की फिराक में थे.





9 जुलाई 2022 को शिवकुमार ने उनकी पुत्री को रात्रि में 11 बजे अपने घर बुलाया. रात 1 बजे आरती चिल्लाती हुई घर आई. पुत्री ने उनको बताया शिवकुमार और उसके घर वाले उसकी जबरदस्ती शादी करना चाह रहे थे. शादी से मना करने पर उन्होंने उसको जबरन जहरीला पदार्थ पिला दिया. कुछ देर बाद आरती ने दम तोड़ दिया. पुलिस ने आरती का पोस्टमार्टम कराया, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ. आरोपियों ने जहर देकर उनकी पुत्री की हत्या कर दी. गांव का एक व्यक्ति आरोपियों की मदद कर रहा है.





बरेली में हत्या (Murder by poisoning for not marrying in Bareilly ) के मामले में पुलिस ने मां की तहरीर पर शिव कुमार, छेदालाल, कढ़ेराम, शकुंतला, तारावती, पंकज निवासी मंडनपुर व गांव के अन्य कई लोगों के खिलाफ हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया. एसओ हरेंद्र सिंह ने बताया मामला एक साल पुराना है.(Crime News UP)

