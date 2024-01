इसी बीच पुलिस ने पैरवी कर नन्हे लंगड़ा के खिलाफ पिट एनडीपीएस (Prevention of Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances) में निरुद्ध करा दिया. नन्हें लंगड़ा को इसका आदेश जेल में तामील भी करा दिया गया. लेकिन, इस कार्रवाई के विरुद्ध 15 दिसंबर को उसने शासन में अपील कर दी. लेकिन, पुलिस की पैरवी के चलते 2 जनवरी को यह अपील खारिज कर दी गई.