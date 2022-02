बाराबंकी: पुलिस ने खनन माफिया और शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. पुलिस ने 4 खनन माफिया की अवैध रूप से अर्जित की गई करोड़ों की सम्पत्ति कुर्क की है. साथ ही एक शराब माफिया की करोड़ों की सम्पत्ति को जब्त किया है. पुलिस प्रशासन द्वारा ये कार्रवाई गैंगेस्टर एक्ट के तहत की गई है. सोमवार को प्रशासन ने इसकी मुनादी कराई.

सतरिख थाने की पुलिस ने खनन में लिप्त आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से अर्जित की गई सम्पत्ति को कुर्क किया. यूपी गैंगस्टर एक्ट की धारा 3(1) के तहत नामजद अभियुक्त विनोद यादव, पंकज कुमार, दीपक कुमार और अर्जुन यादव की सम्पत्ति की कुर्की की कार्यवाही प्रशासन द्वारा धारा 14(1) के तहत की गई है.

इन अभियुक्तों की सम्पत्ति की हुई कुर्की



अभियुक्त विनोद यादव निवासी भूहेरा थाना कोतवाली नगर बाराबंकी की 1 करोड़ 79 लाख 83 हजार 74 रुपये की सम्पत्ति कुर्क की गई.

कुर्क सम्पत्ति : एक पक्का मकान स्थित ग्राम भूहेरा, 4 डंपर, एक जेसीबी



अभियुक्त पंकज कुमार निवासी ग्राम महरूपुर थाना कोठी जनपद बाराबंकी की 62 लाख 74 हजार रुपये की सम्पत्ति कुर्क.



कुर्क सम्पत्ति : एक डंपर, एक जेसीबी, एक स्कार्पियो कार नम्बर UP 41 AL 9500



अभियुक्त दीपक कुमार निवासी महरूपुर थाना कोठी जनपद बाराबंकी की 22 लाख 55 हजार की सम्पत्ति कुर्क.



कुर्क सम्पत्ति : एक डंपर नम्बर UP 41 T 1405



अभियुक्त अर्जुन यादव निवासी मकदूमपुर थाना कोतवाली नगर बाराबंकी की 1 करोड़ 43 लाख 33 हजार रुपये की सम्पत्ति कुर्क.



कुर्क सम्पत्ति : 1 डंपर नम्बर UP 41 T 6867, एक हेक्टर डीआई नम्बर UP 32 LD 1008, एक कार नम्बर UP 32 LY 1008, एक ऑडी एजी कार नम्बर UP 32 FP 1008 ,01 बीएमडब्लू कार नम्बर UP 32 LT 1008

शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई

शराब माफिया दानवीर सिंह निवासी हरिहरपुर रैकवारी थाना कोतवाली देहात जनपद बहराइच और उसके गैंग के खिलाफ मसौली थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट धारा 14(1) में 1 करोड़ 35 हजार रुपये की संपत्ति की जब्तीकरण की कार्यवाही की.

जब्तीकरण सम्पत्ति : ट्रैक्टर यूरो 50 मय कृषि यन्त्र, दानवीर सिंह के पुत्र परमवीर सिंह की कम्पनी शिवाय कॉन्सट्रक्शन के वाहन जेसीबी,

दूसरे पुत्र धर्मवीर सिंह के वाहन, पुत्र राजवीर सिंह की मोटरसाइकिल सम्मिलित है.

