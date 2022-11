बहराइच: जरवल थाना क्षेत्र में करीब एक सप्ताह पहले दिल्ली में चोरी अब बहराइच में चर्चा का विषय बन गई है. जरवल क्षेत्र निवासी युवक ने दिल्ली में गोदाम से टूथपेस्ट का जखीरा उड़ा दिया था. जिसे मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने बहराइच से गिरफ्तार कर लिया है.

आरोपी दिल्ली से करीब 11 लाख के टूथपेस्ट की चोरी (Toothpaste worth 11 lakh stolen from Delhi) करके बहराइच पहुंच गया था, यहां घर में बने टीन शेड में चोरी के माल को छिपा दिया. दिल्ली पुलिस की ओर से बीते दिनों हुई छापेमारी के बाद घटना का खुलासा हुआ. दिल्ली पुलिस बहराइच से आरोपी को पकड़ कर अपने साथ दिल्ली ले गई है. पुलिस ने बताया कि द‍िल्‍ली में लाहौरी गेट से चोरी हुई थी. 22 नवंबर को दिल्ली के लाहौरी गेट थाने में कुंवर पाल सिंह पुत्र हरस्वरूप सिंह ने 215 पेटी टूथपेस्ट चोरी होने का मामला दर्ज (Thief who fled from Delhi arrested in Bahraich) कराया था. जिसमें दिल्ली पुलिस को बहराइच जिले के रहने वाले जरवल रोड थाना क्षेत्र अंतर्गत खासेपुर बहरामपुर गांव के ऊदल कुमार उर्फ संतोष की तलाश थी. दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के आधार पर युवक की तलाश कर बहराइच जिले से उसे गिरफ्तार कर लिया है.

लाहौरी गेट थाने में कार्यरत पुलिस उपनिरीक्षक रमाकांत और सहायक उपनिरीक्षक हरेंद्र सिंह बहराइच के जरवल रोड थाने पहुंचे और थाने की पुलिस की सहायता से आरोपी ऊदल कुमार के गांव खासेपुर में छापेमारी की. द‍िल्‍ली पुल‍िस के सहयोग से गायब हुए टूथपेस्ट की पेटियों के साथ आरोपी ऊदल कुमार को भी पकड़ लिया. इस मामले में जरवल रोड थाने के प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने उनके पुलिस सहकर्मियों के साथ आरोपी को उसके गांव से गिरफ्तार किया है. साथ ही दिल्ली से चोरी हुए टूथपेस्ट की पेटियां, जिसकी कीमत 11 लाख रुपये बताई जा रही है, जो प्लास्टिक शीट से ढका गया था. उसे भी बरामद कर लिया गया है.



