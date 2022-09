झांसी: जिले के नवाबाद थाना क्षेत्र में शनिवार की रात को बाइक चोरी होने पर बिजली कर्मचारी तालाब में कूद गया. इससे बिजली कर्मचारी की मौत (youth Death jumped into pond in Jhansi) हो गई.

बिजली कर्मचारी ने नवाबाद थाना क्षेत्र के आंतिया तालाब में छलांग (youth Death jumped into pond in Jhansi) लगा दी. बात दें कि बाइक चोरी होने से युवक दुखी हो गया था. मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को तालाब से बाहर निकाला. उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत (youth died in jhansi) घोषित कर दिया. पुलिस ने बताया कि मृतक के पास से मिले आईडी आधार कार्ड से उसकी पहचान राजकुमार निवासी पुलिया नंबर 9 से हुई है. बिजली कर्मचारी शनिवार की रात रास्ते में गोलगप्पे खाने के लिये रुका था लेकिन तभी उसकी बाइक वहां से चोरी हो गई थी. इससे युवक काफी परेशान था.

नवाबाद थाना क्षेत्र में पुलिया नंबर 9 निवासी राजकुमार शाक्या (41 वर्ष) पावर हाउस में आउटसोर्सिंग का कर्मचारी था. राजकुमार शाक्या ट्रांसफार्मर मैकेनिक के पद पर तैनात था. मृतक की पत्नी प्रीति ने बताया कि शनिवार सुबह 9 बजे पति ड्यूटी के लिए निकले थे लेकिन शाम को लौटकर वापस नहीं आये. वहीं, उन्हें रात को पुलिस ने फोन कर जिला अस्पताल बुलाया. अस्पताल पहुंचने पर पत्नी ने देखा तो पति की मौत हो चुकी थी. ग्रामीणों ने बताया कि राजकुमार बाइक से आंतिया तालाब में कूदा था.



