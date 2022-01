बदायूं: यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Election 2022) की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता लागू (Model code of conduct in up) हो गई है. इसी क्रम में बदायूं जिले के 2 विधानसभा क्षेत्रों में आचार संहिता और कोविड गाइडलाइन (Covid guideline) का उल्लंघन करने में संभावित प्रत्याशियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो चुका है. एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह ने बताया कि अब तक जिले में 3500 लाइसेंसी असलहा जमा करवाया जा चुका है और 5 अवैध शस्त्र फैक्ट्रियां पकड़ी जा चुकी हैं.



यह भी पढ़ें- सेटेलाइट से जुड़ा हाईटेक रथ, 3D स्टूडियो वाली वर्चुअल रैली, कुछ ऐसा होगा BJP का 'डिजिटल कैंपेन'



एसएससी बदायूं डॉ. ओपी सिंह ने बताया कि जिले में आचार संहिता का पूर्णता पालन करवाया जा रहा है. राजनीतिक पार्टियों के उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने चुनाव को लेकर पुलिस द्वारा की जा रही तैयारियों के बारे में बताया कि जिले में हमारे 21 बैरियर 24 घंटे कार्य कर रहे हैं. इसके साथ ही 18 फ्लाइंग स्कॉट की टीमें एक्टिव हो गई हैं.



आचार संहिता उल्लंघन के 2 मामले सामने आए थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है. संवेदनशील और अतिसंवेदनशील केंद्रों का चिह्नीकरण चल रहा है. 168 सेंसटिव पोलिंग स्टेशन अभी तक चिन्हित किए गए, जिनको लेकर पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है. हमें जो एक्स्ट्रा पुलिस बल चाहिए उसके लिए भी प्लान तैयार कर डिमांड भेजी जा रही है.



एसएसपी ने बताया कि हमारे अधिकारियों ने सारे पोलिंग सेंटर्स का निरीक्षण कर लिया है. हर पोलिंग सेंटर के आसपास 10 लोगों की सूची तैयार की जा रही है, जो पुलिस को सूचना देंगे. इस दौरान पूरी तरह से अवैध शराब को रोकने की कार्रवाई लगातार चल रही है. लगभग 6 हजार लीटर शराब अब तक रिकवर हो चुकी है. 5 अवैध शस्त्र की फैक्ट्री पकड़ी जा चुकी हैं. इसके साथ ही जनपद के लगभग 17 हजार शस्त्र लाइसेंस में से अब तक लगभग 35 सौ लाइसेंसी शस्त्र नियम अनुसार जमा करवाए जा चुके हैं. बदायूं में फ्री एंड फेयर इलेक्शन (Free Fair up Election) के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है.



ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप