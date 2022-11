आजमगढ़: जिले में धर्मांतरण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. सरायमीर थाना क्षेत्र भूत प्रेत भगाने के नाम पर मंगलवार को प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया. बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की सूचना पर पहुंची पुलिस ने छापेमारी कर करीब 12 लोगों को हिरासत में ले लिया. इसके साथ पुलिस ने कमरे से धार्मिक पुस्तक के साथ अन्य सामान भी बरामद किया है.

पिछले सप्ताह ही फूलपुर से धर्मांतरण का मामला सामने आया था. वहीं, अब सरायमीर थाना क्षेत्र के अंबेडर नगर तलिया में एक कमरे में भूत प्रेत भगाने के लिए सभा का आयोजन (Conversion in name of exorcism in Azamgarh) किया गया. इसकी सूचना बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को दी. वहीं, मौके पर पहुंची पुलिस ने वहां छापेमारी कर करीब 12 लोगों को हिरासत में ले लिया है. पुलिस ने कमरे से धार्मिक पुस्तक के साथ अन्य सामान भी बरामद किया है.

जानकारी देते जिला संयोजक बजरंगदल फुलपुर प्रशांत सिंह

सरायमीर थाना क्षेत्र के थाने के पीछे मोहल्ला अंबेडर नगर तलिया में एक कमरे में धर्मांतरण कराने का आरोप है. बंजरग दल के कार्यकर्ताओं (Hindu organization Activists accused of conversion) को जैसे ही इसकी भनक लगी तो उन्होंने पुलिस को फोन कर इसकी सूचना दी. बजरंग दल के फूलपुर के संयोजक प्रशांत ने बताया कि इस संबंध में बजरंग दल थाने में तहरीर दे दी है. मौके से पुलिस ने करीब 12 लोगों को हिरासत में लिया है और मौके से धार्मिक पुस्तकें सहित अन्य सामान भी बरामद किया है.

