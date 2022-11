आजमगढ़: सरायमीर थाना क्षेत्र में झाड़फूंक के नाम पर सामूहिक धर्मांतरण मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से 2 बाईविल पुस्तक, ईसाई धर्म में परिवर्तन हेतु 15 भरे हुए फॉर्म, 5 बिना भरे और 2 गवाही के पत्र बरामद हुए हैं.

गिरफ्तार आरोपियों (9 people arrested in mass conversion case) में जितेन्द्र राम पुत्र गिरधारी निवासी चककोट थाना सरायमीर, बीनू रघुनाथ (संचालक) पुत्र पप्पू रघुनाथ निवासी बेस्ट कल्डा थाना सास्ताम जनपद कोटा, राजकिशोर मुंडा निवासी इंटीसेरेंग थाना सोनाहातू जनपद रांची झारखण्ड, अखिलेश निवासी मिर्जापुर थाना निजामाबाद आजमगढ़, रामराज निवासी गाहुखोर थाना सरायमीर आजमगढ़, श्रवण भारती निवासी माधोपुर थाना रसड़ा जनपद बलिया, दिनेश चन्द निवासी परागपुर थाना फत्तेपुर जनपद बाराबंकी, सुरेन्द्र प्रकाश निवासी कोप पोस्ट कुरेम निवासी रसड़ा जनपद बलिया, पिन्टू मसीह निवासी ककरी थाना नगर जनपद बलिया शामिल हैं.

बजरंग दल के जिला संयोजक प्रशांत द्वारा पुलिस को धर्मांतरण की सूचना दी गई थी. उन्होंने फोने पर पुलिस को बताया था कि अंबेडर नगर तलिया में एक व्यक्ति के घर में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया. इस प्रार्थना सभा में भूत प्रेत भगाने के नाम पर धर्म परिवर्तन (Azamgarh mass conversion in name of exorcism) कराया जा रहा है. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने वहां तलाशी ली. पुलिस ने उसके बाद सोमवार को मौके से करीब 12 लोगों को हिरासत में ले लिया था. मौका वारदात से मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है.



