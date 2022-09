अयोध्या: भगवान राम की नगरी में फिल्मी सितारों की सजी रामलीला (Ramlila of Ayodhya) का गुरुवार को तीसरा दिन है. भाजपा सांसद और भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी ने परशुराम का रोल (Manoj Tiwari play Parshuram role in Ramlila) निभाया. उनके अभिनय को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई. मनोज तिवारी (MP Manoj Tiwari in Ayodhya) ने PFI पर लगाए प्रतिबंध का स्वागत करते हुए भारत सरकार और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया.

सांसद मनोज तिवारी (Manoj Tiwari bayan on PFI) ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि PFI पर प्रतिबंध लगना चाहिए. इन्हीं की वजह से देश में आतंकवाद और दंगा फैलता था. ऐसा करने वालों पर अब प्रहार होगा. बता दें कि टेरर फंडिंग मामले की जांच का सामना कर रहे पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगा दिया गया है. इसके चलते दिल्ली, यूपी से लेकर देश के अलग-अलग ठिकानों पर ताबड़तोड़ एक्शन के बाद केंद्र सरकार ने यूपीपीए के तहत इस संगठन को गैरकानूनी घोषित कर दिया. पीएफआई पर प्रतिबंध को देश के नागरिक स्वागत कर रहे हैं. अत्याचारों की भाषा बोलने वालों का कोई सपोर्ट नहीं करेगा. आने वाले समय में देश भी उनका जवाब देगा. पीएफआई के अलावा उससे जुड़े आठ संगठनों पर भी बैन लगाया गया है.

मीडिया से बात करते हुए सांसद मनोज तिवारी

भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी (bhojpuri star manoj tiwari) ने कहा कि अयोध्या में फिल्मी सितारों की हो रही रामलीला का सपोर्ट करने के लिए वह यहां आए हैं. पिछले 2 वर्षों से वह अयोध्या की रामलीला में अभिनय करते आ रहे हैं. मनोज तिवारी ने (Manoj Tiwari bayan on PFI) कहा कि हर युग में जो लोग गलत करते हैं. उन पर कोई न कोई अंकुश लगाने वाला आता है. पीएफआई पर लगाया गया प्रतिबंध उनकी अपनी करनी और साजिशों की वजह से लगा है. इसके लिए वह भारत सरकार और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद देते हैं. उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति देश में आतंकी घटनाएं और दंगों की घटनाओं, नफरत को फैलाएगा उसके ऊपर किसी न किसी रूप में अवश्य प्रहार होगा.



