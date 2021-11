अयोध्याः हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी, आनन्द संवत्सर विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943 (प्लव संवत्सर), कार्तिक. चतुर्दशी तिथि 12:00 PM तक उपरांत पूर्णिमा. नक्षत्र भरणी 01:29 AM तक उपरांत कृत्तिका. वरीयान योग 02:59 AM तक, उसके बाद परिघ योग. करण वणिज 12:00 PM तक, बाद विष्टि 01:12 AM तक, बाद बव. नवम्बर 18 गुरुवार को राहु 01:06 PM से 02:25 PM तक है. चन्द्रमा मेष राशि पर संचार करेगा.





सूर्योदय

6:27 AM

सूर्यास्त

5:05 PM

चन्द्रोदय

4:35 PM

चन्द्रास्त

6:09 AM



अयन

दक्षिणायन

द्रिक ऋतु

हेमंत



विक्रम संवत - 2078, आनन्द

शक सम्वत - 1943, प्लव

पूर्णिमांत - कार्तिक

अमांत - कार्तिक



तिथि

शुक्ल पक्ष चतुर्दशी - Nov 17 09:50 AM – Nov 18 12:00 PM

शुक्ल पक्ष पूर्णिमा - Nov 18 12:00 PM – Nov 19 02:27 PM



नक्षत्र

भरणी - Nov 17 10:43 PM – Nov 19 01:29 AM

कृत्तिका - Nov 19 01:29 AM – Nov 20 04:29 AM



करण

वणिज - Nov 17 10:53 PM – Nov 18 12:00 PM

विष्टि - Nov 18 12:00 PM – Nov 19 01:12 AM

बव - Nov 19 01:12 AM – Nov 19 02:27 PM



योग

वरीयान - Nov 18 02:16 AM – Nov 19 02:59 AM

परिघ - Nov 19 02:59 AM – Nov 20 03:51 AM



वार

गुरुवार

त्यौहार और व्रत

पूर्णिमा व्रत

देव दिवाली

मणिकर्णिका स्नान

सत्य व्रत



सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 6:27 AM

सूर्यास्त - 5:05 PM

चन्द्रोदय - Nov 18 4:35 PM

चन्द्रास्त - Nov 19 6:09 AM



अशुभ काल

राहू - 1:06 PM – 2:25 PM

यम गण्ड - 6:26 AM – 7:46 AM

कुलिक - 9:06 AM – 10:26 AM

दुर्मुहूर्त - 09:59 AM – 10:42 AM, 02:15 PM – 02:57 PM

वर्ज्यम् - 02:59 PM – 04:47 PM



शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 11:24 AM – 12:07 PM

अमृत काल - 08:08 PM – 09:55 PM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:50 AM – 05:38 AM



आनन्दादि योग

पद्म Upto - 01:29 AM

लुम्ब

सूर्या राशि

सूर्य वृश्चिक राशि पर है



चंद्र राशि

चन्द्रमा मेष राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)

चन्द्र मास

अमांत - कार्तिक

पूर्णिमांत - कार्तिक

शक संवत (राष्ट्रीय कलैण्डर) - कार्तिक 27, 1943

वैदिक ऋतु - शरद

द्रिक ऋतु - हेमंत





