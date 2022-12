अयोध्या: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद अयोध्या को भव्य स्वरूप प्रदान किया जा रहा है. प्रमुख पथों का चौड़ीकरण किया जा रहा है. इसके लिए जिला प्रशासन ने कई निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है.

प्रमुख पथों में रामपथ (सहादतगंज से नयाघाट तक), जन्मभूमि पथ (सुग्रीव किला से श्रीराम जन्मभूमि मंदिर) और भक्तिपथ (श्रृंगार हाट से जन्मभूमि पथ) का चौड़ीकरण किया जाना है. इससे संबंधित पक्षकारों को मुआवजा भी दिया जा रहा है. नयाघाट से सहादतगंज बाईपास तक 13 किलोमीटर के रामपथ के चौड़ीकरण व सुंदरीकरण के लिए प्रशासन दिन रात मेहनत कर रहा है. कमिश्नर गौरव दयाल, डीएम नितीश कुमार, एडीए वीसी विशाल सिंह हर पल नजर रखे हुए हैं. रामपथ के चौड़ीकरण के कार्य में 535 बैनामे के माध्यम से कुल 756 भू-स्वामियों से जमीन (Demolished constructions in Ayodhya) ली जा चुकी है. जिसके एवज में उन्हें 40 करोड़ से अधिक रुपयों का भुगतान किया जा चुका है. इस कार्य में स्थानीय प्रभावित दुकानदारों, भू-स्वामियों द्वारा पूर्ण सहयोग किया जा रहा है. यह कार्य जल्द ही पूर्ण कर लिया जाएगा.



रामपथ (Rampath will be built in Ayodhya) के रास्ते में करीब 44 धार्मिक स्थल भी आ रहे हैं. प्रशासन इन धार्मिक स्थलों की जद में आई जमीनों का सर्वे करने में जुटा है. जमीनों के मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन धार्मिक स्थलों के नुमाइंदों से बातचीत करके आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. जिलाधिकारी नितीश कुमार के निर्देश पर एडीएम प्रशासन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर इन धार्मिक स्थलों के सर्वे का निर्देश दिया गया हैं. एडीएम प्रशासन अमित कुमार सिंह ने बताया कि लगभग 13 किलोमीटर के चौड़ीकरण की जद में मंदिर, मस्जिद के कुछ हिस्से आ रहे हैं. इन धार्मिक स्थलों से जुड़े प्रतिनिधियों से बैठक कर इसे निस्तारित करने में जुटे हैं. किसी धार्मिक स्थल का कितना हिस्सा हमारे चौड़ीकरण की जद में आ रहा है. उसे टीम ने देख लिया है. असेसमेंट की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है. अब संबंधित प्रतिनिधियों से बात कर मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इस संबंध में डीएम नितीश कुमार ने बताया कि यह धार्मिक स्थल किस जमीन पर बने हैं. हम इसका प्रशासनिक रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं. उसी के आधार पर बैनामे व मुआवजे आदि की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.



