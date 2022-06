अयोध्या: ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पंचमी, राक्षस संवत्सर विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944 (शुभकृत् संवत्सर), ज्येष्ठ. पंचमी तिथि 04:52 AM तक उपरांत षष्ठी. नक्षत्र पुष्य 09:55 PM तक उपरांत आश्लेषा. ध्रुव योग 04:19 AM तक, उसके बाद व्याघात योग. करण बव 03:50 PM तक, बाद बालव 04:53 AM तक, बाद कौलव. जून 04 शनिवार को राहु 09:04 AM से 10:45 AM तक है. चन्द्रमा कर्क राशि पर संचार करेगा.

सूर्योदय

5:44 AM

सूर्यास्त

7:05 PM

चन्द्रोदय

9:25 AM

चन्द्रास्त

11:16 PM

अयन

उत्तरायण

द्रिक ऋतु

ग्रीष्म

विक्रम संवत - 2079, राक्षस

शक सम्वत - 1944, शुभकृत्

पूर्णिमांत - ज्येष्ठ

अमांत - ज्येष्ठ

तिथि

शुक्ल पक्ष पंचमी - Jun 04 02:42 AM – Jun 05 04:52 AM

शुक्ल पक्ष षष्ठी - Jun 05 04:52 AM – Jun 06 06:40 AM

नक्षत्र

पुष्य - Jun 03 07:05 PM – Jun 04 09:55 PM

आश्लेषा - Jun 04 09:55 PM – Jun 06 12:25 AM

करण

बव - Jun 04 02:42 AM – Jun 04 03:50 PM

बालव - Jun 04 03:50 PM – Jun 05 04:53 AM

कौलव - Jun 05 04:53 AM – Jun 05 05:50 PM

योग

ध्रुव - Jun 04 03:33 AM – Jun 05 04:19 AM

व्याघात - Jun 05 04:19 AM – Jun 06 04:48 AM

वार

शनिवार

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 5:44 AM

सूर्यास्त - 7:05 PM

चन्द्रोदय - Jun 04 9:25 AM

चन्द्रास्त - Jun 04 11:16 PM

अशुभ काल

राहू - 9:04 AM – 10:45 AM

यम गण्ड - 2:05 PM – 3:45 PM

कुलिक - 5:44 AM – 7:24 AM

दुर्मुहूर्त - 07:31 AM – 08:24 AM

वर्ज्यम् - 12:03 PM – 01:49 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 11:58 AM – 12:51 PM

अमृत काल - 02:46 PM – 04:33 PM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:08 AM – 04:56 AM

आनन्दादि योग

मित्र Upto - 09:55 PM

मानस

सूर्या राशि

सूर्य वृषभ राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा कर्क राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)

चन्द्र मास

अमांत - ज्येष्ठ

पूर्णिमांत - ज्येष्ठ

शक संवत (राष्ट्रीय कलैण्डर) - ज्येष्ठ 14, 1944

वैदिक ऋतु - ग्रीष्म

द्रिक ऋतु - ग्रीष्म

आज का सुविचार

मुसीबत सब पर आती है, कोई

बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है.

