अयोध्या: आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, राक्षस संवत्सर विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944 (शुभकृत् संवत्सर), आषाढ़. प्रतिपदा तिथि 10:49 AM तक उपरांत द्वितीया. नक्षत्र पुनर्वसु 01:07 AM तक उपरांत पुष्य. ध्रुव योग 09:51 AM तक, उसके बाद व्याघात योग. करण बव 10:49 AM तक, बाद बालव 12:01 AM तक, बाद कौलव. जून 30 गुरुवार को राहु 02:11 PM से 03:51 PM तक है. 06:23 PM तक चन्द्रमा मिथुन उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगा.

सूर्योदय

5:48 AM

सूर्यास्त

7:12 PM

चन्द्रोदय

6:27 AM

चन्द्रास्त

8:31 PM

अयन

उत्तरायण

द्रिक ऋतु

वर्षा

V. Ayana

दक्षिणायन

विक्रम संवत - 2079, राक्षस

शक सम्वत - 1944, शुभकृत्

पूर्णिमांत - आषाढ़

अमांत - आषाढ़

तिथि

शुक्ल पक्ष प्रतिपदा - Jun 29 08:22 AM – Jun 30 10:49 AM

शुक्ल पक्ष द्वितीया - Jun 30 10:49 AM – Jul 01 01:09 PM

नक्षत्र

पुनर्वसु - Jun 29 10:08 PM – Jul 01 01:07 AM

पुष्य - Jul 01 01:07 AM – Jul 02 03:56 AM

करण

बव - Jun 29 09:36 PM – Jun 30 10:49 AM

बालव - Jun 30 10:49 AM – Jul 01 12:01 AM

कौलव - Jul 01 12:01 AM – Jul 01 01:09 PM

योग

ध्रुव - Jun 29 08:50 AM – Jun 30 09:51 AM

व्याघात - Jun 30 09:51 AM – Jul 01 10:46 AM

वार

गुरुवार

त्यौहार और व्रत

चंद्र दर्शन

गुप्त नवरात्र प्रारंभ

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 5:48 AM

सूर्यास्त - 7:12 PM

चन्द्रोदय - Jun 30 6:27 AM

चन्द्रास्त - Jun 30 8:31 PM

अशुभ काल

राहू - 2:11 PM – 3:51 PM

यम गण्ड - 5:48 AM – 7:28 AM

कुलिक - 9:09 AM – 10:49 AM

दुर्मुहूर्त - 10:16 AM – 11:10 AM, 03:38 PM – 04:31 PM

वर्ज्यम् - 10:03 AM – 11:51 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 12:03 PM – 12:57 PM

अमृत काल - 10:25 PM – 12:13 AM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:12 AM – 05:00 AM

आनन्दादि योग

सिद्धि Upto - 01:07 AM

शुभ

सूर्या राशि

सूर्य मिथुन राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा जून 30, 06:23 PM तक मिथुन राशि उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगा

चन्द्र मास

अमांत - आषाढ़

पूर्णिमांत - आषाढ़

शक संवत (राष्ट्रीय कलैण्डर) - आषाढ़ 9, 1944

वैदिक ऋतु - ग्रीष्म

द्रिक ऋतु - वर्षा

