अयोध्या: आषाढ़ कृष्ण पक्ष अमावस्या, राक्षस संवत्सर विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944 (शुभकृत् संवत्सर), ज्येष्ठ. अमावस्या तिथि 08:22 AM तक उपरांत प्रतिपदा. नक्षत्र आद्रा 10:08 PM तक उपरांत पुनर्वसु. वृद्धि योग 08:50 AM तक, उसके बाद ध्रुव योग. करण नाग 08:22 AM तक, बाद किस्तुघन 09:36 PM तक, बाद बव. जून 29 बुधवार को राहु 12:30 PM से 02:10 PM तक है.चन्द्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगा.

सूर्योदय

5:48 AM

सूर्यास्त

7:12 PM

चन्द्रोदय

5:35 AM

चन्द्रास्त

7:44 PM

अयन

उत्तरायण

द्रिक ऋतु

वर्षा

V. Ayana

दक्षिणायन

विक्रम संवत - 2079, राक्षस

शक सम्वत - 1944, शुभकृत्

पूर्णिमांत - आषाढ़

अमांत - ज्येष्ठ

तिथि

कृष्ण पक्ष अमावस्या - Jun 28 05:52 AM – Jun 29 08:22 AM

शुक्ल पक्ष प्रतिपदा - Jun 29 08:22 AM – Jun 30 10:49 AM

नक्षत्र

आद्रा - Jun 28 07:05 PM – Jun 29 10:08 PM

पुनर्वसु - Jun 29 10:08 PM – Jul 01 01:07 AM

करण

नाग - Jun 28 07:07 PM – Jun 29 08:22 AM

किस्तुघन - Jun 29 08:22 AM – Jun 29 09:36 PM

बव - Jun 29 09:36 PM – Jun 30 10:49 AM

योग

वृद्धि - Jun 28 07:47 AM – Jun 29 08:50 AM

ध्रुव - Jun 29 08:50 AM – Jun 30 09:51 AM

वार

बुधवार

त्यौहार और व्रत

अमावस्या

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 5:48 AM

सूर्यास्त - 7:12 PM

चन्द्रोदय - Jun 29 5:35 AM

चन्द्रास्त - Jun 29 7:44 PM

अशुभ काल

राहू - 12:30 PM – 2:10 PM

यम गण्ड - 7:28 AM – 9:09 AM

कुलिक - 10:49 AM – 12:30 PM

दुर्मुहूर्त - 12:03 PM – 12:57 PM

वर्ज्यम् - 11:38 AM – 01:26 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - Nil

अमृत काल - 10:52 AM – 12:40 PM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:11 AM – 04:59 AM

आनन्दादि योग

मुसल Upto - 10:08 PM

गद

सूर्या राशि

सूर्य मिथुन राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)

चन्द्र मास

अमांत - ज्येष्ठ

पूर्णिमांत - आषाढ़

शक संवत (राष्ट्रीय कलैण्डर) - आषाढ़ 8, 1944

वैदिक ऋतु - ग्रीष्म

द्रिक ऋतु - वर्षा

आज का सुविचार

आपका हर सपना सच हो सकता है,

अगर आप उसे पाने की हिम्मत रखते है.

