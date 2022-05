अयोध्या: ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, राक्षस संवत्सर विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944 (शुभकृत् संवत्सर), बैशाख. त्रयोदशी तिथि 01:09 PM तक उपरांत चतुर्दशी. नक्षत्र भरणी 04:39 AM तक उपरांत कृत्तिका. शोभन योग 10:22 PM तक, उसके बाद अतिगण्ड योग. करण वणिज 01:10 PM तक, बाद विष्टि 02:00 AM तक, बाद शकुनि. मई 28 शनिवार को राहु 09:04 AM से 10:44 AM तक है. चन्द्रमा मेष राशि पर संचार करेगा.

सूर्योदय

5:45 AM

सूर्यास्त

7:02 PM

चन्द्रोदय

4:08 AM

चन्द्रास्त

5:21 PM

अयन

उत्तरायण

द्रिक ऋतु

ग्रीष्म



विक्रम संवत - 2079, राक्षस

शक सम्वत - 1944, शुभकृत्

पूर्णिमांत - ज्येष्ठ

अमांत - बैशाख

तिथि

कृष्ण पक्ष त्रयोदशी - May 27 11:48 AM – May 28 01:09 PM

कृष्ण पक्ष चतुर्दशी - May 28 01:09 PM – May 29 02:55 PM

नक्षत्र

भरणी - May 28 02:26 AM – May 29 04:39 AM

कृत्तिका - May 29 04:39 AM – May 30 07:12 AM

करण

वणिज - May 28 12:25 AM – May 28 01:10 PM

विष्टि - May 28 01:10 PM – May 29 02:00 AM

शकुनि - May 29 02:00 AM – May 29 02:55 PM

योग

शोभन - May 27 10:08 PM – May 28 10:22 PM

अतिगण्ड - May 28 10:22 PM – May 29 10:53 PM

वार

शनिवार

त्यौहार और व्रत

मास शिवरात्रि

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 5:45 AM

सूर्यास्त - 7:02 PM

चन्द्रोदय - May 28 4:08 AM

चन्द्रास्त - May 28 5:21 PM

अशुभ काल

राहू - 9:04 AM – 10:44 AM

यम गण्ड - 2:03 PM – 3:43 PM

कुलिक - 5:45 AM – 7:25 AM

दुर्मुहूर्त - 07:31 AM – 08:24 AM

वर्ज्यम् - 05:56 PM – 07:42 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 11:57 AM – 12:50 PM

अमृत काल - 11:25 PM – 01:09 AM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:09 AM – 04:57 AM

आनन्दादि योग

ध्वांक्ष Upto - 04:39 AM

ध्वजा (केतु)

सूर्या राशि

सूर्य वृषभ राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा मेष राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)

चन्द्र मास

अमांत - बैशाख

पूर्णिमांत - ज्येष्ठ

शक संवत (राष्ट्रीय कलैण्डर) - ज्येष्ठ 7, 1944

वैदिक ऋतु - वसंत

द्रिक ऋतु - ग्रीष्म

आज का सुविचार

जो हम दूसरों को देंगे वही लौटकर हमारे पास आएगा

चाहे वो इज्जत हो, सम्मान हो या फिर धोखा.

