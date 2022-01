अयोध्या: हिन्दू पंचांग के अनुसार आज माघ कृष्ण पक्ष एकादशी, आनन्द संवत्सर विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943 (प्लव संवत्सर), पौष. एकादशी तिथि 11:36 PM तक उपरांत द्वादशी. नक्षत्र ज्येष्ठा 05:07 AM तक उपरांत मूल. ध्रुव योग 09:41 PM तक, उसके बाद व्याघात योग.करण बव 12:59 PM तक, बाद बालव 11:36 PM तक, बाद कौलव. जनवरी 28 शुक्रवार को राहु 11:17 AM से 12:39 PM तक है. 05:07 AM तक चन्द्रमा वृश्चिक उपरांत धनु राशि पर संचार करेगा.





सूर्योदय

7:12 AM



सूर्यास्त

6:07 PM



चन्द्रोदय

3:05 AM



चन्द्रास्त

2:06 PM



अयन

उत्तरायण

द्रिक ऋतु



शिशिर

विक्रम संवत - 2078, आनन्द

शक सम्वत - 1943, प्लव

पूर्णिमांत - माघ

अमांत - पौष



तिथि

कृष्ण पक्ष एकादशी - Jan 28 02:16 AM – Jan 28 11:36 PM

कृष्ण पक्ष द्वादशी - Jan 28 11:36 PM – Jan 29 08:37 PM



नक्षत्र

ज्येष्ठा - Jan 28 07:10 AM – Jan 29 05:07 AM

मूल - Jan 29 05:07 AM – Jan 30 02:49 AM



करण

बव - Jan 28 02:16 AM – Jan 28 12:59 PM

बालव - Jan 28 12:59 PM – Jan 28 11:36 PM

कौलव - Jan 28 11:36 PM – Jan 29 10:08 AM



योग

ध्रुव - Jan 28 01:04 AM – Jan 28 09:41 PM

व्याघात - Jan 28 09:41 PM – Jan 29 06:03 PM



वार

शुक्रवार



त्यौहार और व्रत

षटतिला एकादशी



सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 7:12 AM

सूर्यास्त - 6:07 PM

चन्द्रोदय - Jan 28 3:05 AM

चन्द्रास्त - Jan 28 2:06 PM



अशुभ काल

राहू - 11:17 AM – 12:39 PM

यम गण्ड - 3:23 PM – 4:45 PM

कुलिक - 8:34 AM – 9:56 AM

दुर्मुहूर्त - 09:23 AM – 10:06 AM, 01:01 PM – 01:45 PM

वर्ज्यम् - 01:22 AM – 02:49 AM



शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 12:17 PM – 01:01 PM

अमृत काल - 09:04 PM – 10:32 PM

ब्रह्म मुहूर्त - 05:36 AM – 06:24 AM



आनन्दादि योग

चर Upto - 05:07 AM

सुस्थिर



सूर्या राशि

सूर्य मकर राशि पर है



चंद्र राशि

चन्द्रमा जनवरी 29, 05:07 AM तक वृश्चिक राशि उपरांत धनु राशि पर संचार करेगा.



चन्द्र मास

अमांत - पौष

पूर्णिमांत - माघ

शक संवत (राष्ट्रीय कलैण्डर) - माघ 8, 1943

वैदिक ऋतु - हेमंत

द्रिक ऋतु - शिशिर



आज का सुविचार: अगर कोई मनुष्य आपको केवल ज़रूरत पड़ने पर ही याद करता है तो उस बात का बुरा मत मानो, क्योंकि जब अंधेरा हो जाता है तभी दीए की याद आती है.