अयोध्या: बैशाख कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, राक्षस संवत्सर विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944 (शुभकृत् संवत्सर), चैत्र.त्रयोदशी तिथि 12:27 AM तक उपरांत चतुर्दशी.नक्षत्र उत्तरभाद्रपदा 05:40 PM तक उपरांत रेवती.वैधृति योग 04:28 PM तक, उसके बाद विष्कुम्भ योग.करण गर 12:22 PM तक, बाद वणिज 12:27 AM तक, बाद विष्टि. अप्रैल 28 गुरुवार को राहु 02:00 PM से 03:36 PM तक है.चन्द्रमा मीन राशि पर संचार करेगा.

सूर्योदय

5:59 AM

सूर्यास्त

6:49 PM

चन्द्रोदय

4:27 AM

चन्द्रास्त

4:45 PM

अयन

उत्तरायण

द्रिक ऋतु

ग्रीष्म



विक्रम संवत - 2079, राक्षस

शक सम्वत - 1944, शुभकृत्

पूर्णिमांत - बैशाख

अमांत - चैत्र

तिथि

कृष्ण पक्ष त्रयोदशी - Apr 28 12:24 AM – Apr 29 12:27 AM

कृष्ण पक्ष चतुर्दशी - Apr 29 12:27 AM – Apr 30 12:58 AM

नक्षत्र

उत्तरभाद्रपदा - Apr 27 05:05 PM – Apr 28 05:40 PM

रेवती - Apr 28 05:40 PM – Apr 29 06:43 PM



करण

गर - Apr 28 12:24 AM – Apr 28 12:22 PM

वणिज - Apr 28 12:22 PM – Apr 29 12:27 AM

विष्टि - Apr 29 12:27 AM – Apr 29 12:39 PM

योग

वैधृति - Apr 27 05:36 PM – Apr 28 04:28 PM

विष्कुम्भ - Apr 28 04:28 PM – Apr 29 03:43 PM

वार

गुरुवार

त्यौहार और व्रत

प्रदोष व्रत

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 5:59 AM

सूर्यास्त - 6:49 PM

चन्द्रोदय - Apr 28 4:27 AM

चन्द्रास्त - Apr 28 4:45 PM

अशुभ काल

राहू - 2:00 PM – 3:36 PM

यम गण्ड - 5:59 AM – 7:36 AM

कुलिक - 9:12 AM – 10:48 AM

दुर्मुहूर्त - 10:16 AM – 11:07 AM, 03:23 PM – 04:15 PM

वर्ज्यम् - 06:11 AM – 07:51 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 11:58 AM – 12:50 PM

अमृत काल - 12:45 PM – 02:23 PM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:23 AM – 05:11 AM

आनन्दादि योग

छत्र Upto - 05:40 PM

मित्र

सूर्या राशि

सूर्य मेष राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा मीन राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)

चन्द्र मास

अमांत - चैत्र

पूर्णिमांत - बैशाख

शक संवत (राष्ट्रीय कलैण्डर) - बैशाख 8, 1944

वैदिक ऋतु - वसंत

द्रिक ऋतु - ग्रीष्म



आज का सुविचार:

खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो,

कि दूसरे की बुराई करने का वक्त ही ना मिले.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप