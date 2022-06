अयोध्या: आषाढ़ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, राक्षस संवत्सर विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944 (शुभकृत् संवत्सर), ज्येष्ठ. चतुर्दशी. नक्षत्र रोहिणी 04:02 PM तक उपरांत म्रृगशीर्षा. शूल योग 06:47 AM तक, उसके बाद गण्ड योग. करण विष्टि 04:38 PM तक, बाद शकुनि. जून 27 सोमवार को राहु 07:27 AM से 09:08 AM तक है. 05:33 AM तक चन्द्रमा वृषभ उपरांत मिथुन राशि पर संचार करेगा.

सूर्योदय

5:47 AM

सूर्यास्त

7:12 PM

चन्द्रोदय

4:02 AM

चन्द्रास्त

5:59 PM

अयन

उत्तरायण

द्रिक ऋतु

वर्षा

V. Ayana

दक्षिणायन

विक्रम संवत - 2079, राक्षस

शक सम्वत - 1944, शुभकृत्

पूर्णिमांत - आषाढ़

अमांत - ज्येष्ठ

तिथि

कृष्ण पक्ष चतुर्दशी [ वृद्धि तिथि ] - Jun 27 03:26 AM – Jun 28 05:52 AM

नक्षत्र

रोहिणी - Jun 26 01:06 PM – Jun 27 04:02 PM

म्रृगशीर्षा - Jun 27 04:02 PM – Jun 28 07:05 PM

करण

विष्टि - Jun 27 03:26 AM – Jun 27 04:38 PM

शकुनि - Jun 27 04:38 PM – Jun 28 05:52 AM

योग

शूल - Jun 26 05:54 AM – Jun 27 06:47 AM

गण्ड - Jun 27 06:47 AM – Jun 28 07:47 AM

वार

सोमवार

त्यौहार और व्रत

रोहिणी व्रत

मास शिवरात्रि

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 5:47 AM

सूर्यास्त - 7:12 PM

चन्द्रोदय - Jun 27 4:02 AM

चन्द्रास्त - Jun 27 5:59 PM

अशुभ काल

राहू - 7:27 AM – 9:08 AM

यम गण्ड - 10:49 AM – 12:29 PM

कुलिक - 2:10 PM – 3:51 PM

दुर्मुहूर्त - 12:56 PM – 01:50 PM, 03:37 PM – 04:31 PM

वर्ज्यम् - 10:21 PM – 12:09 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 12:03 PM – 12:56 PM

अमृत काल - 12:27 PM – 02:14 PM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:11 AM – 04:59 AM

आनन्दादि योग

वर्धमान Upto - 04:02 PM

आनन्द

सूर्या राशि

सूर्य मिथुन राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा जून 28, 05:33 AM तक वृषभ राशि उपरांत मिथुन राशि पर संचार करेगा

चन्द्र मास

अमांत - ज्येष्ठ

पूर्णिमांत - आषाढ़

शक संवत (राष्ट्रीय कलैण्डर) - आषाढ़ 6, 1944

वैदिक ऋतु - ग्रीष्म

द्रिक ऋतु - वर्षा

आज का सुविचार

ख़ुशी के काम से ख़ुशी नहीं मिलेगी,

खुश होकर काम किया तो ख़ुशी, सफलता दोनों मिलेगी.

