अयोध्या: श्रावण कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, राक्षस संवत्सर विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944 (शुभकृत् संवत्सर), आषाढ़. चतुर्दशी तिथि 09:12 PM तक उपरांत अमावस्या. नक्षत्र पुनर्वसु.हर्षण योग 05:06 PM तक, उसके बाद वज्र योग. करण विष्टि 08:01 AM तक, बाद शकुनि 09:12 PM तक, बाद चतुष्पद. जुलाई 27 बुधवार को राहु 12:33 PM से 02:11 PM तक है. 12:22 AM तक चन्द्रमा मिथुन उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगा.

सूर्योदय

5:59 AM

सूर्यास्त

7:07 PM

चन्द्रोदय

4:22 AM

चन्द्रास्त

6:29 PM

अयन

दक्षिणायन

द्रिक ऋतु

वर्षा

विक्रम संवत - 2079, राक्षस

शक सम्वत - 1944, शुभकृत्

पूर्णिमांत - श्रावण

अमांत - आषाढ़

तिथि

कृष्ण पक्ष चतुर्दशी - Jul 26 06:47 PM – Jul 27 09:12 PM

कृष्ण पक्ष अमावस्या - Jul 27 09:12 PM – Jul 28 11:24 PM

नक्षत्र

पुनर्वसु - Jul 27 04:09 AM – Jul 28 07:05 AM

करण

विष्टि - Jul 26 06:47 PM – Jul 27 08:01 AM

शकुनि - Jul 27 08:01 AM – Jul 27 09:12 PM

चतुष्पद - Jul 27 09:12 PM – Jul 28 10:20 AM

योग

हर्षण - Jul 26 04:07 PM – Jul 27 05:06 PM

वज्र - Jul 27 05:06 PM – Jul 28 05:57 PM

वार

बुधवार

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 5:59 AM

सूर्यास्त - 7:07 PM

चन्द्रोदय - Jul 27 4:22 AM

चन्द्रास्त - Jul 27 6:29 PM

अशुभ काल

राहू - 12:33 PM – 2:11 PM

यम गण्ड - 7:37 AM – 9:16 AM

कुलिक - 10:54 AM – 12:33 PM

दुर्मुहूर्त - 12:07 PM – 12:59 PM

वर्ज्यम् - 05:37 PM – 07:25 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - Nil

अमृत काल - None

ब्रह्म मुहूर्त - 04:22 AM – 05:10 AM

आनन्दादि योग

गद

सूर्या राशि

सूर्य कर्क राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा जुलाई 28, 12:22 AM तक मिथुन राशि उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगा

चन्द्र मास

अमांत - आषाढ़

पूर्णिमांत - श्रावण

शक संवत (राष्ट्रीय कलैण्डर) - श्रावण 5, 1944

वैदिक ऋतु - ग्रीष्म

द्रिक ऋतु - वर्षा

आज का सुविचार

खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो,

कि दूसरे की बुराई करने का वक्त ही ना मिले.

