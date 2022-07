अयोध्या: श्रावण कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, राक्षस संवत्सर विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944 (शुभकृत् संवत्सर), आषाढ़. त्रयोदशी तिथि 06:47 PM तक उपरांत चतुर्दशी. नक्षत्र आद्रा 04:09 AM तक उपरांत पुनर्वसु. व्याघात योग 04:07 PM तक, उसके बाद हर्षण योग.करण वणिज 06:47 PM तक, बाद विष्टि. जुलाई 26 मंगलवार को राहु 03:50 PM से 05:29 PM तक है. चन्द्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगा.

सूर्योदय

5:58 AM

सूर्यास्त

7:07 PM

चन्द्रोदय

3:31 AM

चन्द्रास्त

5:40 PM

अयन

दक्षिणायन

द्रिक ऋतु

वर्षा

विक्रम संवत - 2079, राक्षस

शक सम्वत - 1944, शुभकृत्

पूर्णिमांत - श्रावण

अमांत - आषाढ़

तिथि

कृष्ण पक्ष त्रयोदशी - Jul 25 04:16 PM – Jul 26 06:47 PM

कृष्ण पक्ष चतुर्दशी - Jul 26 06:47 PM – Jul 27 09:12 PM

नक्षत्र

आद्रा - Jul 26 01:06 AM – Jul 27 04:09 AM

पुनर्वसु - Jul 27 04:09 AM – Jul 28 07:05 AM

करण

वणिज - Jul 26 05:32 AM – Jul 26 06:47 PM

विष्टि - Jul 26 06:47 PM – Jul 27 08:01 AM

योग

व्याघात - Jul 25 03:03 PM – Jul 26 04:07 PM

हर्षण - Jul 26 04:07 PM – Jul 27 05:06 PM

वार

मंगलवार

त्यौहार और व्रत

मास शिवरात्रि

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 5:58 AM

सूर्यास्त - 7:07 PM

चन्द्रोदय - Jul 26 3:31 AM

चन्द्रास्त - Jul 26 5:40 PM

अशुभ काल

राहू - 3:50 PM – 5:29 PM

यम गण्ड - 9:15 AM – 10:54 AM

कुलिक - 12:33 PM – 2:12 PM

दुर्मुहूर्त - 08:36 AM – 09:29 AM, 11:28 PM – 12:11 AM

वर्ज्यम् - 05:37 PM – 07:25 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 12:07 PM – 12:59 PM

अमृत काल - 04:53 PM – 06:41 PM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:22 AM – 05:10 AM

आनन्दादि योग

चर Upto - 04:09 AM

सुस्थिर

सूर्या राशि

सूर्य कर्क राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)

चन्द्र मास

अमांत - आषाढ़

पूर्णिमांत - श्रावण

शक संवत (राष्ट्रीय कलैण्डर) - श्रावण 4, 1944

वैदिक ऋतु - ग्रीष्म

द्रिक ऋतु - वर्षा

