अयोध्या: आषाढ़ कृष्ण पक्ष एकादशी, राक्षस संवत्सर विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944 (शुभकृत् संवत्सर), ज्येष्ठ. एकादशी तिथि 11:12 PM तक उपरांत द्वादशी. नक्षत्र अश्विनी 08:04 AM तक उपरांत भरणी. सुकर्मा योग 05:13 AM तक, उसके बाद धृति योग. करण बव 10:23 AM तक, बाद बालव 11:12 PM तक, बाद कौलव. जून 24 शुक्रवार को राहु 10:48 AM से 12:29 PM तक है. चन्द्रमा मेष राशि पर संचार करेगा.



सूर्योदय

5:46 AM

सूर्यास्त

7:11 PM

चन्द्रोदय

2:10 AM

चन्द्रास्त

3:17 PM

अयन

उत्तरायण

द्रिक ऋतु

वर्षा

V. Ayana

दक्षिणायन



विक्रम संवत - 2079, राक्षस

शक सम्वत - 1944, शुभकृत्

पूर्णिमांत - आषाढ़

अमांत - ज्येष्ठ

तिथि

कृष्ण पक्ष एकादशी - Jun 23 09:41 PM – Jun 24 11:12 PM

कृष्ण पक्ष द्वादशी - Jun 24 11:12 PM – Jun 26 01:10 AM

नक्षत्र

अश्विनी - Jun 23 06:14 AM – Jun 24 08:04 AM

भरणी - Jun 24 08:04 AM – Jun 25 10:24 AM

करण

बव - Jun 23 09:41 PM – Jun 24 10:23 AM

बालव - Jun 24 10:23 AM – Jun 24 11:12 PM

कौलव - Jun 24 11:12 PM – Jun 25 12:08 PM

योग

सुकर्मा - Jun 24 04:52 AM – Jun 25 05:13 AM

धृति - Jun 25 05:13 AM – Jun 26 05:54 AM

वार

शुक्रवार

त्यौहार और व्रत

योगिनी एकादशी

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 5:46 AM

सूर्यास्त - 7:11 PM

चन्द्रोदय - Jun 24 2:10 AM

चन्द्रास्त - Jun 24 3:17 PM

अशुभ काल

राहू - 10:48 AM – 12:29 PM

यम गण्ड - 3:50 PM – 5:31 PM

कुलिक - 7:27 AM – 9:07 AM

दुर्मुहूर्त - 08:27 AM – 09:21 AM, 12:56 PM – 01:49 PM

वर्ज्यम् - 06:36 PM – 08:21 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 12:02 PM – 12:56 PM

अमृत काल - None

ब्रह्म मुहूर्त - 04:10 AM – 04:58 AM

आनन्दादि योग

वज्र Upto - 08:04 AM

मुद्गर

सूर्या राशि

सूर्य मिथुन राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा मेष राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)

चन्द्र मास

अमांत - ज्येष्ठ

पूर्णिमांत - आषाढ़

शक संवत (राष्ट्रीय कलैण्डर) - आषाढ़ 3, 1944

वैदिक ऋतु - ग्रीष्म

द्रिक ऋतु - वर्षा



आज का सुविचार

मेहनत एक ऐसी सुनहरी चाबी है, जो बंद किस्मत के भी दरवाजे खोल देती है.