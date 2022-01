अयोध्या: हिन्दू पंचांग के अनुसार आज माघ कृष्ण पक्ष षष्ठी, आनन्द संवत्सर विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943 (प्लव संवत्सर), पौष.षष्ठी तिथि 08:44 AM तक उपरांत सप्तमी. नक्षत्र हस्त 11:15 AM तक उपरांत चित्रा.सुकर्मा योग 11:11 AM तक, उसके बाद धृति योग.करण वणिज 08:44 AM तक, बाद विष्टि 08:20 PM तक, बाद बव. जनवरी 24 सोमवार को राहु 08:34 AM से 09:56 AM तक है. 11:08 PM तक चन्द्रमा कन्या उपरांत तुला राशि पर संचार करेगा.





सूर्योदय

7:13 AM



सूर्यास्त

6:04 PM



चन्द्रोदय

11:58 PM



चन्द्रास्त

11:51 AM



अयन

उत्तरायण

द्रिक ऋतु



शिशिर

विक्रम संवत - 2078, आनन्द

शक सम्वत - 1943, प्लव

पूर्णिमांत - माघ

अमांत - पौष



तिथि

कृष्ण पक्ष षष्ठी - Jan 23 09:12 AM – Jan 24 08:44 AM

कृष्ण पक्ष सप्तमी - Jan 24 08:44 AM – Jan 25 07:48 AM



नक्षत्र

हस्त - Jan 23 11:09 AM – Jan 24 11:15 AM

चित्रा - Jan 24 11:15 AM – Jan 25 10:54 AM



करण

वणिज - Jan 23 09:01 PM – Jan 24 08:44 AM

विष्टि - Jan 24 08:44 AM – Jan 24 08:20 PM

बव - Jan 24 08:20 PM – Jan 25 07:48 AM



योग

सुकर्मा - Jan 23 12:49 PM – Jan 24 11:11 AM

धृति - Jan 24 11:11 AM – Jan 25 09:12 AM



वार

सोमवार

त्यौहार और व्रत

स्वामी विवेकानंद जयंती



सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 7:13 AM

सूर्यास्त - 6:04 PM

चन्द्रोदय - Jan 24 11:58 PM

चन्द्रास्त - Jan 25 11:51 AM



अशुभ काल

राहू - 8:34 AM – 9:56 AM

यम गण्ड - 11:17 AM – 12:39 PM

कुलिक - 2:00 PM – 3:21 PM

दुर्मुहूर्त - 01:00 PM – 01:43 PM, 03:10 PM – 03:54 PM

वर्ज्यम् - 07:08 PM – 08:43 PM



शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 12:17 PM – 01:00 PM

अमृत काल - 04:36 AM – 06:10 AM

ब्रह्म मुहूर्त - 05:37 AM – 06:25 AM



आनन्दादि योग

वज्र Upto - 11:15 AM

मुद्गर



सूर्या राशि

सूर्य मकर राशि पर है



चंद्र राशि

चन्द्रमा जनवरी 24, 11:08 PM तक कन्या राशि उपरांत तुला राशि पर संचार करेगा.



चन्द्र मास

अमांत - पौष

पूर्णिमांत - माघ

शक संवत (राष्ट्रीय कलैण्डर) - माघ 4, 1943

वैदिक ऋतु - हेमंत

द्रिक ऋतु - शिशिर



आज का सुविचार: आपकी जिन्दगी बहुत ही अनमोल और सुन्दर है, इसे फालतू और बेकार बातों में नहीं गवाएं.