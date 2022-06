अयोध्या: आषाढ़ कृष्ण पक्ष नवमी, राक्षस संवत्सर विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944 (शुभकृत् संवत्सर), ज्येष्ठ. नवमी तिथि 08:45 PM तक उपरांत दशमी. नक्षत्र रेवती. शोभन योग 04:56 AM तक, उसके बाद अतिगण्ड योग. करण तैतिल 08:33 AM तक, बाद गर 08:45 PM तक, बाद वणिज. जून 22 बुधवार को राहु 12:28 PM से 02:09 PM तक है.चन्द्रमा मीन राशि पर संचार करेगा.

सूर्योदय

5:46 AM

सूर्यास्त

7:11 PM

चन्द्रोदय

1:04 AM

चन्द्रास्त

1:31 PM

अयन

उत्तरायण

द्रिक ऋतु

वर्षा

V. Ayana

दक्षिणायन

विक्रम संवत - 2079, राक्षस

शक सम्वत - 1944, शुभकृत्

पूर्णिमांत - आषाढ़

अमांत - ज्येष्ठ

तिथि

कृष्ण पक्ष नवमी - Jun 21 08:31 PM – Jun 22 08:45 PM

कृष्ण पक्ष दशमी - Jun 22 08:45 PM – Jun 23 09:41 PM

नक्षत्र

रेवती - Jun 22 05:03 AM – Jun 23 06:14 AM

करण

तैतिल - Jun 21 08:31 PM – Jun 22 08:33 AM

गर - Jun 22 08:33 AM – Jun 22 08:45 PM

वणिज - Jun 22 08:45 PM – Jun 23 09:09 AM

योग

शोभन - Jun 22 05:31 AM – Jun 23 04:56 AM

अतिगण्ड - Jun 23 04:56 AM – Jun 24 04:52 AM

वार

बुधवार

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 5:46 AM

सूर्यास्त - 7:11 PM

चन्द्रोदय - Jun 22 1:04 AM

चन्द्रास्त - Jun 22 1:31 PM

अशुभ काल

राहू - 12:28 PM – 2:09 PM

यम गण्ड - 7:26 AM – 9:07 AM

कुलिक - 10:48 AM – 12:28 PM

दुर्मुहूर्त - 12:01 PM – 12:55 PM

वर्ज्यम् - 05:39 PM – 07:19 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - Nil

अमृत काल - 03:43 AM – 05:24 AM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:10 AM – 04:58 AM

आनन्दादि योग

उत्पात

सूर्या राशि

सूर्य मिथुन राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा मीन राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)

चन्द्र मास

अमांत - ज्येष्ठ

पूर्णिमांत - आषाढ़

शक संवत (राष्ट्रीय कलैण्डर) - आषाढ़ 1, 1944

वैदिक ऋतु - ग्रीष्म

द्रिक ऋतु - वर्षा

आज का सुविचार

मेहनत एक ऐसी सुनहरी चाबी है, जो बंद

भाग्य के दरवाजों को खोल देती है.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप