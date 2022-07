अयोध्या: श्रावण कृष्ण पक्ष षष्ठी, राक्षस संवत्सर विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944 (शुभकृत् संवत्सर), अष्टमी तिथि 08:12 AM तक उपरांत नवमी. नक्षत्र अश्विनी 02:17 PM तक उपरांत भरणी. धृति योग 12:20 PM तक, उसके बाद शूल योग. करण कौलव 08:12 AM तक, बाद तैतिल 08:47 PM तक, बाद गर. जुलाई 21 गुरुवार को राहु 02:12 PM से 03:51 PM तक है. चन्द्रमा मेष राशि पर संचार करेगा.



सूर्योदय

5:56 AM



सूर्यास्त

7:09 PM



चन्द्रोदय

12:10 AM



चन्द्रास्त

1:12 PM



अयन

दक्षिणायन



द्रिक ऋतु

वर्षा

विक्रम संवत - 2079, राक्षस

शक सम्वत - 1944, शुभकृत्

पूर्णिमांत - श्रावण

अमांत - आषाढ़



तिथि

कृष्ण पक्ष अष्टमी - Jul 20 07:36 AM – Jul 21 08:12 AM

कृष्ण पक्ष नवमी - Jul 21 08:12 AM – Jul 22 09:32 AM



नक्षत्र

अश्विनी - Jul 20 12:50 PM – Jul 21 02:17 PM

भरणी - Jul 21 02:17 PM – Jul 22 04:25 PM



करण

कौलव - Jul 20 07:48 PM – Jul 21 08:12 AM

तैतिल - Jul 21 08:12 AM – Jul 21 08:47 PM

गर - Jul 21 08:47 PM – Jul 22 09:32 AM



योग

धृति - Jul 20 12:42 PM – Jul 21 12:20 PM

शूल - Jul 21 12:20 PM – Jul 22 12:30 PM

वार

गुरुवार



सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 5:56 AM

सूर्यास्त - 7:09 PM

चन्द्रोदय - Jul 21 12:10 AM

चन्द्रास्त - Jul 21 1:12 PM



अशुभ काल

राहू - 2:12 PM – 3:51 PM

यम गण्ड - 5:56 AM – 7:35 AM

कुलिक - 9:14 AM – 10:54 AM

दुर्मुहूर्त - 10:21 AM – 11:13 AM, 03:38 PM – 04:31 PM

वर्ज्यम् - 12:44 AM – 02:29 AM



शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 12:06 PM – 12:59 PM

अमृत काल - 06:39 AM – 08:21 AM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:20 AM – 05:08 AM



आनन्दादि योग

मानस Upto - 02:17 PM

पद्म



सूर्या राशि

सूर्य कर्क राशि पर है



चंद्र राशि

चन्द्रमा मेष राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)

चन्द्र मास

अमांत - आषाढ़

पूर्णिमांत - श्रावण

शक संवत (राष्ट्रीय कलैण्डर) - आषाढ़ 30, 1944

वैदिक ऋतु - ग्रीष्म

द्रिक ऋतु - वर्षा



आज का सुविचार

पहचान से मिला काम थोड़े समय के लिए रहता है,

लेकिन काम से मिली पहचान हमेशा भर रहती है.

