सूर्योदय

6:01 AM

सूर्यास्त

7:04 PM

चन्द्रोदय

9:44 AM

चन्द्रास्त

10:12 PM

अयन

दक्षिणायन

द्रिक ऋतु

वर्षा

विक्रम संवत - 2079, राक्षस

शक सम्वत - 1944, शुभकृत्

पूर्णिमांत - श्रावण

अमांत - श्रावण

तिथि

शुक्ल पक्ष पंचमी - Aug 02 05:13 AM – Aug 03 05:42 AM

शुक्ल पक्ष षष्ठी - Aug 03 05:42 AM – Aug 04 05:41 AM

नक्षत्र

उत्तर फाल्गुनी - Aug 01 04:06 PM – Aug 02 05:29 PM

हस्त - Aug 02 05:29 PM – Aug 03 06:24 PM

करण

बव - Aug 02 05:13 AM – Aug 02 05:31 PM

बालव - Aug 02 05:31 PM – Aug 03 05:42 AM

कौलव - Aug 03 05:42 AM – Aug 03 05:45 PM

योग

शिव - Aug 01 07:03 PM – Aug 02 06:37 PM

सिद्ध - Aug 02 06:37 PM – Aug 03 05:48 PM

वार

मंगलवार

त्यौहार और व्रत

नाग पंचमी

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 6:01 AM

सूर्यास्त - 7:04 PM

चन्द्रोदय - Aug 02 9:44 AM

चन्द्रास्त - Aug 02 10:12 PM

अशुभ काल

राहू - 3:48 PM – 5:26 PM

यम गण्ड - 9:17 AM – 10:55 AM

कुलिक - 12:33 PM – 2:10 PM

दुर्मुहूर्त - 08:38 AM – 09:30 AM, 11:27 PM – 12:11 AM

वर्ज्यम् - 02:12 AM – 03:52 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 12:07 PM – 12:59 PM

अमृत काल - 09:52 AM – 11:33 AM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:25 AM – 05:13 AM

आनन्दादि योग

प्रजापति (धाता) Upto - 05:29 PM

सौम्य

सूर्या राशि

सूर्य कर्क राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा कन्या राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)

चन्द्र मास

अमांत - श्रावण

पूर्णिमांत - श्रावण

शक संवत (राष्ट्रीय कलैण्डर) - श्रावण 11, 1944

वैदिक ऋतु - वर्षा

द्रिक ऋतु - वर्षा

