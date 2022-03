अयोध्या: फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, आनन्द संवत्सर विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943 (प्लव संवत्सर), फाल्गुन. पूर्णिमा तिथि 12:47 PM तक उपरांत प्रतिपदा.नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी 12:18 AM तक उपरांत हस्त. गण्ड योग 11:14 PM तक, उसके बाद वृद्धि योग. करण बव 12:47 PM तक, बाद बालव 12:15 AM तक, बाद कौलव. मार्च 18 शुक्रवार को राहु 11:05 AM से 12:35 PM तक है. चन्द्रमा कन्या राशि पर संचार करेगा.





सूर्योदय

6:36 AM



सूर्यास्त

6:33 PM



चन्द्रोदय

6:47 PM



चन्द्रास्त

7:15 AM



अयन

उत्तरायण

द्रिक ऋतु



वसंत

विक्रम संवत - 2078, आनन्द

शक सम्वत - 1943, प्लव

पूर्णिमांत - फाल्गुन

अमांत - फाल्गुन

तिथि

शुक्ल पक्ष पूर्णिमा - Mar 17 01:30 PM – Mar 18 12:47 PM

कृष्ण पक्ष प्रतिपदा - Mar 18 12:47 PM – Mar 19 11:37 AM



नक्षत्र

उत्तर फाल्गुनी - Mar 18 12:34 AM – Mar 19 12:18 AM

हस्त - Mar 19 12:18 AM – Mar 19 11:38 PM



करण

बव - Mar 18 01:12 AM – Mar 18 12:47 PM

बालव - Mar 18 12:47 PM – Mar 19 12:15 AM

कौलव - Mar 19 12:15 AM – Mar 19 11:37 AM



योग

गण्ड - Mar 18 01:08 AM – Mar 18 11:14 PM

वृद्धि - Mar 18 11:14 PM – Mar 19 09:01 PM



वार

शुक्रवार



त्यौहार और व्रत

सत्य व्रत

चैतन्य महाप्रभु जयंती

होली

पूर्णिमा



सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 6:36 AM

सूर्यास्त - 6:33 PM

चन्द्रोदय - Mar 18 6:47 PM

चन्द्रास्त - Mar 19 7:15 AM



अशुभ काल

राहू - 11:05 AM – 12:35 PM

यम गण्ड - 3:34 PM – 5:03 PM

कुलिक - 8:06 AM – 9:36 AM

दुर्मुहूर्त - 09:00 AM – 09:47 AM, 12:58 PM – 01:46 PM

वर्ज्यम् - 08:28 AM – 10:01 AM



शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 12:11 PM – 12:58 PM

अमृत काल - 05:10 PM – 06:45 PM

ब्रह्म मुहूर्त - 05:00 AM – 05:48 AM



आनन्दादि योग

शुभ Upto - 12:18 AM

अमृत



सूर्या राशि

सूर्य मीन राशि पर है



चंद्र राशि

चन्द्रमा कन्या राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)



चन्द्र मास

अमांत - फाल्गुन

पूर्णिमांत - फाल्गुन

शक संवत (राष्ट्रीय कलैण्डर) - फाल्गुन 27, 1943

वैदिक ऋतु - शिशिर

द्रिक ऋतु - वसंत



आज का सुविचार: 'खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो, कि दूसरे की बुराई करने का वक्त ही ना मिले'

