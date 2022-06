अयोध्या: आषाढ़ कृष्ण पक्ष षष्ठी, राक्षस संवत्सर विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944 (शुभकृत् संवत्सर), ज्येष्ठ. षष्ठी तिथि 10:18 PM तक उपरांत सप्तमी. नक्षत्र धनिष्ठा 05:56 AM तक उपरांत शतभिषा 04:53 AM तक उपरांत पूर्वभाद्रपदा. विष्कुम्भ योग 10:52 AM तक, उसके बाद प्रीति योग. करण गर 11:14 AM तक, बाद वणिज 10:18 PM तक, बाद विष्टि. जून 19 रविवार को राहु 05:30 PM से 07:11 PM तक है. चन्द्रमा कुंभ राशि पर संचार करेगा.

सूर्योदय

5:45 AM

सूर्यास्त

7:10 PM

चन्द्रोदय

11:54 PM

चन्द्रास्त

11:40 AM

अयन

उत्तरायण

द्रिक ऋतु

ग्रीष्म

विक्रम संवत - 2079, राक्षस

शक सम्वत - 1944, शुभकृत्

पूर्णिमांत - आषाढ़

अमांत - ज्येष्ठ

तिथि

कृष्ण पक्ष षष्ठी - Jun 19 12:19 AM – Jun 19 10:18 PM

कृष्ण पक्ष सप्तमी - Jun 19 10:18 PM – Jun 20 09:01 PM

नक्षत्र

धनिष्ठा - Jun 18 07:39 AM – Jun 19 05:56 AM

शतभिषा - Jun 19 05:56 AM – Jun 20 04:53 AM

पूर्वभाद्रपदा - Jun 20 04:53 AM – Jun 21 04:35 AM

करण

गर - Jun 19 12:20 AM – Jun 19 11:14 AM

वणिज - Jun 19 11:14 AM – Jun 19 10:18 PM

विष्टि - Jun 19 10:19 PM – Jun 20 09:34 AM

योग

विष्कुम्भ - Jun 18 01:50 PM – Jun 19 10:52 AM

प्रीति - Jun 19 10:52 AM – Jun 20 08:28 AM

वार

रविवार

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 5:45 AM

सूर्यास्त - 7:10 PM

चन्द्रोदय - Jun 19 11:54 PM

चन्द्रास्त - Jun 20 11:40 AM

अशुभ काल

राहू - 5:30 PM – 7:11 PM

यम गण्ड - 12:28 PM – 2:08 PM

कुलिक - 3:49 PM – 5:30 PM

दुर्मुहूर्त - 05:23 PM – 06:17 PM

वर्ज्यम् - 11:12 AM – 12:47 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 12:01 PM – 12:55 PM

अमृत काल - 10:00 PM – 11:32 PM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:09 AM – 04:57 AM

आनन्दादि योग

मातंग Upto - 05:56 AM

राक्षस Upto - 04:53 AM

चर

सूर्या राशि

सूर्य मिथुन राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा कुंभ राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)

चन्द्र मास

अमांत - ज्येष्ठ

पूर्णिमांत - आषाढ़

शक संवत (राष्ट्रीय कलैण्डर) - ज्येष्ठ 29, 1944

वैदिक ऋतु - ग्रीष्म

द्रिक ऋतु - ग्रीष्म

आज का सुविचार

इंतजार मत करो जितना तुम सोचते हो

जिंदगी उससे कई ज्यादा तेजी से निकल रही है.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप