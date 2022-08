अयोध्या: भाद्रपद कृष्ण पक्ष सप्तमी, राक्षस संवत्सर विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944 (शुभकृत् संवत्सर), श्रावण .सप्तमी तिथि 09:21 PM तक उपरांत अष्टमी. नक्षत्र भरणी 11:35 PM तक उपरांत कृत्तिका. वृद्धि योग 08:41 PM तक, उसके बाद ध्रुव योग. करण विष्टि 08:47 AM तक, बाद बव 09:21 PM तक, बाद बालव. 18 अगस्त गुरुवार को राहु 02:06 PM से 03:42 PM तक है. 06:06 AM तक चन्द्रमा मेष उपरांत वृषभ राशि पर संचार करेगा.





सूर्योदय

6:08 AM



सूर्यास्त

6:53 PM



चन्द्रोदय

11:19 PM



चन्द्रास्त

12:53 PM



अयन

दक्षिणायन



द्रिक ऋतु

वर्षा

विक्रम संवत - 2079, राक्षस

शक सम्वत - 1944, शुभकृत्

पूर्णिमांत - भाद्रपद

अमांत - श्रावण



तिथि

कृष्ण पक्ष सप्तमी - Aug 17 08:24 PM – Aug 18 09:21 PM

कृष्ण पक्ष अष्टमी - Aug 18 09:21 PM – Aug 19 10:59 PM



नक्षत्र

भरणी - Aug 17 09:57 PM – Aug 18 11:35 PM

कृत्तिका - Aug 18 11:35 PM – Aug 20 01:53 AM



करण

विष्टि - Aug 17 08:25 PM – Aug 18 08:47 AM

बव - Aug 18 08:47 AM – Aug 18 09:21 PM

बालव - Aug 18 09:21 PM – Aug 19 10:06 AM



योग

वृद्धि - Aug 17 08:56 PM – Aug 18 08:41 PM

ध्रुव - Aug 18 08:41 PM – Aug 19 08:59 PM



वार

गुरुवार



सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 6:08 AM

सूर्यास्त - 6:53 PM

चन्द्रोदय - Aug 18 11:19 PM

चन्द्रास्त - Aug 19 12:53 PM



अशुभ काल

राहू - 2:06 PM – 3:42 PM

यम गण्ड - 6:07 AM – 7:43 AM

कुलिक - 9:19 AM – 10:54 AM

दुर्मुहूर्त - 10:23 AM – 11:14 AM, 03:29 PM – 04:20 PM

वर्ज्यम् - 12:44 PM – 02:29 PM



शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 12:05 PM – 12:56 PM

अमृत काल - 06:28 PM – 08:10 PM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:31 AM – 05:19 AM



आनन्दादि योग

पद्म Upto - 11:35 PM

लुम्ब



सूर्या राशि

सूर्य सिंह राशि पर है



चंद्र राशि

चन्द्रमा अगस्त 19, 06:06 AM तक मेष राशि उपरांत वृषभ राशि पर संचार करेगा



चन्द्र मास

अमांत - श्रावण

पूर्णिमांत - भाद्रपद

शक संवत (राष्ट्रीय कलैण्डर) - श्रावण 27, 1944

वैदिक ऋतु - वर्षा

द्रिक ऋतु - वर्षा



आज का सुविचार

आपका हर सपना सच हो सकता है,

अगर आप उसे पाने की हिम्मत रखते है.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप