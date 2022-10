अयोध्या: कार्तिक कृष्ण पक्ष सप्तमी, राक्षस संवत्सर विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944 (शुभकृत् संवत्सर), आश्विन. सप्तमी तिथि 09:30 AM तक उपरांत अष्टमी. नक्षत्र पुनर्वसु 05:12 AM तक उपरांत पुष्य. शिव योग 04:01 PM तक, उसके बाद सिद्ध योग. करण बव 09:30 AM तक, बाद बालव 10:45 PM तक, बाद कौलव. अक्टूबर 17 सोमवार को राहु 07:54 AM से 09:20 AM तक है.10:28 PM तक चन्द्रमा मिथुन उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगा.

सूर्योदय

6:28 AM

सूर्यास्त

5:56 PM

चन्द्रोदय

11:44 PM

चन्द्रास्त

1:00 PM

अयन

दक्षिणायन

द्रिक ऋतु

शरद

विक्रम संवत - 2079, राक्षस

शक सम्वत - 1944, शुभकृत्

पूर्णिमांत - कार्तिक

अमांत - आश्विन

तिथि

कृष्ण पक्ष सप्तमी - Oct 16 07:03 AM – Oct 17 09:30 AM

कृष्ण पक्ष अष्टमी - Oct 17 09:30 AM – Oct 18 11:58 AM

नक्षत्र

पुनर्वसु - Oct 17 02:14 AM – Oct 18 05:12 AM

पुष्य - Oct 18 05:12 AM – Oct 19 08:02 AM

करण

बव - Oct 16 08:16 PM – Oct 17 09:30 AM

बालव - Oct 17 09:30 AM – Oct 17 10:45 PM

कौलव - Oct 17 10:45 PM – Oct 18 11:58 AM

योग

शिव - Oct 16 03:08 PM – Oct 17 04:01 PM

सिद्ध - Oct 17 04:01 PM – Oct 18 04:52 PM

वार

सोमवार

त्यौहार और व्रत

अहोई अष्टमी

तुला संक्रांति

कालाष्टमी

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 6:28 AM

सूर्यास्त - 5:56 PM

चन्द्रोदय - Oct 17 11:44 PM

चन्द्रास्त - Oct 17 1:00 PM

अशुभ काल

राहू - 7:54 AM – 9:20 AM

यम गण्ड - 10:46 AM – 12:12 PM

कुलिक - 1:38 PM – 3:04 PM

दुर्मुहूर्त - 12:35 PM – 01:21 PM, 02:52 PM – 03:38 PM

वर्ज्यम् - 02:09 PM – 03:56 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 11:49 AM – 12:35 PM

अमृत काल - 02:31 AM – 04:18 AM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:52 AM – 05:40 AM

आनन्दादि योग

ध्रूम Upto - 05:12 AM

प्रजापति (धाता)

सूर्या राशि

सूर्य अक्टूबर 17, 07:27 PM तक कन्या राशि, उपरांत तुला राशि में प्रवेश

चंद्र राशि

चन्द्रमा अक्टूबर 17, 10:28 PM तक मिथुन राशि उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगा

चन्द्र मास

अमांत - आश्विन

पूर्णिमांत - कार्तिक

शक संवत (राष्ट्रीय कलैण्डर) - आश्विन 25, 1944

वैदिक ऋतु - शरद

द्रिक ऋतु - शरद

आज का सुविचार

किसी भी व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि

वो अपनी जिंदगी में कितना खुश है,

बल्कि ये सोचना चाहिए कि उसकी वजह से कितने लोग खुश हैं.

