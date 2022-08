अयोध्या: भाद्रपद कृष्ण पक्ष तृतीया (Bhadrapad krishna paksha shukla tritiya), राक्षस संवत्सर विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944 (शुभकृत् संवत्सर), श्रावण. तृतीया तिथि 10:36 PM तक उपरांत चतुर्थी. नक्षत्र पूर्वभाद्रपदा 09:56 PM तक उपरांत उत्तरभाद्रपदा. सुकर्मा योग 01:37 AM तक, उसके बाद धृति योग. करण वणिज 11:40 AM तक, बाद विष्टि 10:36 PM तक, बाद बव. अगस्त 14 रविवार को राहु 05:20 PM से 06:56 PM तक है. 04:15 PM तक चन्द्रमा कुंभ उपरांत मीन राशि पर संचार करेगा.



सूर्योदय

6:06 AM

सूर्यास्त

6:56 PM

चन्द्रोदय

8:58 PM

चन्द्रास्त

9:09 AM

अयन

दक्षिणायन

द्रिक ऋतु

वर्षा

विक्रम संवत - 2079, राक्षस

शक सम्वत - 1944, शुभकृत्

पूर्णिमांत - भाद्रपद

अमांत - श्रावण

तिथि

कृष्ण पक्ष तृतीया - Aug 14 12:53 AM – Aug 14 10:36 PM

कृष्ण पक्ष चतुर्थी - Aug 14 10:36 PM – Aug 15 09:02 PM

नक्षत्र

पूर्वभाद्रपदा - Aug 13 11:28 PM – Aug 14 09:56 PM

उत्तरभाद्रपदा - Aug 14 09:56 PM – Aug 15 09:07 PM

करण

वणिज - Aug 14 12:53 AM – Aug 14 11:40 AM

विष्टि - Aug 14 11:40 AM – Aug 14 10:36 PM

बव - Aug 14 10:36 PM – Aug 15 09:43 AM

योग

सुकर्मा - Aug 14 04:28 AM – Aug 15 01:37 AM

धृति - Aug 15 01:37 AM – Aug 15 11:23 PM

वार

रविवार

त्यौहार और व्रत

कजरी तीज

अशुभ काल

राहू - 5:20 PM – 6:56 PM

यम गण्ड - 12:31 PM – 2:07 PM

कुलिक - 3:44 PM – 5:20 PM

दुर्मुहूर्त - 05:13 PM – 06:05 PM

वर्ज्यम् - 07:12 AM – 08:45 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 12:05 PM – 12:57 PM

अमृत काल - 02:26 PM – 03:56 PM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:30 AM – 05:18 AM

आनन्दादि योग

चर Upto - 09:56 PM

सुस्थिर

सूर्या राशि

सूर्य कर्क राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा अगस्त 14, 04:15 PM तक कुंभ राशि उपरांत मीन राशि पर संचार करेगा

चन्द्र मास

अमांत - श्रावण

पूर्णिमांत - भाद्रपद

शक संवत (राष्ट्रीय कलैण्डर) - श्रावण 23, 1944

वैदिक ऋतु - वर्षा

द्रिक ऋतु - वर्षा

आज का सुविचार

हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास है

दूसरों के पास तो केवल सुझाव है.