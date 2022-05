अयोध्या: बैशाख शुक्ल पक्ष दशमी, राक्षस संवत्सर विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944 (शुभकृत् संवत्सर), बैशाख. दशमी तिथि 07:31 PM तक उपरांत एकादशी. नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी 07:28 PM तक उपरांत उत्तर फाल्गुनी. व्याघात योग 07:25 PM तक, उसके बाद हर्षण योग. करण तैतिल 07:34 AM तक, बाद गर 07:31 PM तक, बाद वणिज. मई 11 बुधवार को राहु 12:23 PM से 02:01 PM तक है. 01:33 AM तक चन्द्रमा सिंह उपरांत कन्या राशि पर संचार करेगा.

सूर्योदय

5:51 AM

सूर्यास्त

6:54 PM

चन्द्रोदय

2:18 PM

चन्द्रास्त

3:07 AM

अयन

उत्तरायण

द्रिक ऋतु

ग्रीष्म



विक्रम संवत - 2079, राक्षस

शक सम्वत - 1944, शुभकृत्

पूर्णिमांत - बैशाख

अमांत - बैशाख

तिथि

शुक्ल पक्ष दशमी - May 10 07:24 PM – May 11 07:31 PM

शुक्ल पक्ष एकादशी - May 11 07:31 PM – May 12 06:51 PM

नक्षत्र

पूर्व फाल्गुनी - May 10 06:40 PM – May 11 07:28 PM

उत्तर फाल्गुनी - May 11 07:28 PM – May 12 07:30 PM



करण

तैतिल - May 10 07:25 PM – May 11 07:34 AM

गर - May 11 07:34 AM – May 11 07:31 PM

वणिज - May 11 07:31 PM – May 12 07:17 AM

योग

व्याघात - May 10 08:21 PM – May 11 07:25 PM

हर्षण - May 11 07:25 PM – May 12 05:51 PM

वार

बुधवार

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 5:51 AM

सूर्यास्त - 6:54 PM

चन्द्रोदय - May 11 2:18 PM

चन्द्रास्त - May 12 3:07 AM

अशुभ काल

राहू - 12:23 PM – 2:01 PM

यम गण्ड - 7:29 AM – 9:07 AM

कुलिक - 10:45 AM – 12:23 PM

दुर्मुहूर्त - 11:57 AM – 12:49 PM

वर्ज्यम् - 02:40 AM – 04:17 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - Nil

अमृत काल - 12:51 PM – 02:30 PM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:15 AM – 05:03 AM

आनन्दादि योग

सुस्थिर Upto - 07:28 PM

वर्धमान

सूर्या राशि

सूर्य मेष राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा मई 12, 01:33 AM तक सिंह राशि उपरांत कन्या राशि पर संचार करेगा

चन्द्र मास

अमांत - बैशाख

पूर्णिमांत - बैशाख

शक संवत (राष्ट्रीय कलैण्डर) - बैशाख 21, 1944

वैदिक ऋतु - वसंत

द्रिक ऋतु - ग्रीष्म

