अयोध्या : हिन्दू पंचांग के अनुसार आज पौष शुक्ल पक्ष चतुर्थी, आनन्द संवत्सर विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943 (प्लव संवत्सर), पौष. चतुर्थी तिथि 12:29 PM तक उपरांत पंचमी . नक्षत्र शतभिषा 06:20 AM तक उपरांत पूर्वभाद्रपदा.सिद्धि योग 03:24 PM तक, उसके बाद व्यातीपात योग. करण विष्टि 12:29 PM तक, बाद बव 11:44 PM तक, बाद बालव. जनवरी 06 गुरुवार को राहु 01:52 PM से 03:12 PM तक है. चन्द्रमा कुंभ राशि पर संचार करेगा.





सूर्योदय

7:13 AM

सूर्यास्त

5:51 PM

चन्द्रोदय

10:17 AM

चन्द्रास्त

9:50 PM

अयन

दक्षिणायन

द्रिक ऋतु

शिशिर

V. Ayana

उत्तरायण



विक्रम संवत - 2078, आनन्द

शक सम्वत - 1943, प्लव

पूर्णिमांत - पौष

अमांत - पौष

तिथि

शुक्ल पक्ष चतुर्थी - Jan 05 02:35 PM – Jan 06 12:29 PM

शुक्ल पक्ष पंचमी - Jan 06 12:29 PM – Jan 07 11:10 AM

नक्षत्र

शतभिषा - Jan 06 07:11 AM – Jan 07 06:20 AM

पूर्वभाद्रपदा - Jan 07 06:20 AM – Jan 08 06:20 AM

करण

विष्टि - Jan 06 01:27 AM – Jan 06 12:29 PM

बव - Jan 06 12:29 PM – Jan 06 11:44 PM

बालव - Jan 06 11:44 PM – Jan 07 11:10 AM

योग

सिद्धि - Jan 05 06:14 PM – Jan 06 03:24 PM

व्यातीपात - Jan 06 03:24 PM – Jan 07 01:12 PM

वार

गुरुवार

त्यौहार और व्रत

वरद चतुर्थी

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 7:13 AM

सूर्यास्त - 5:51 PM

चन्द्रोदय - Jan 06 10:17 AM

चन्द्रास्त - Jan 06 9:50 PM

अशुभ काल

राहू - 1:52 PM – 3:12 PM

यम गण्ड - 7:13 AM – 8:33 AM

कुलिक - 9:53 AM – 11:12 AM

दुर्मुहूर्त - 10:46 AM – 11:28 AM, 03:01 PM – 03:43 PM

वर्ज्यम् - 12:44 PM – 02:20 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 12:11 PM – 12:53 PM

अमृत काल - 11:24 PM – 12:56 AM

ब्रह्म मुहूर्त - 05:37 AM – 06:25 AM

आनन्दादि योग

वज्र Upto - 06:20 AM

मुद्गर

सूर्या राशि

सूर्य धनु राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा कुंभ राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)

चन्द्र मास

अमांत - पौष

पूर्णिमांत - पौष

शक संवत (राष्ट्रीय कलैण्डर) - पौष 16, 1943

वैदिक ऋतु - हेमंत

द्रिक ऋतु - शिशिर



आज का सुविचार

जब भी आपके मन में निराशा के बादल घुमड़ने लगें, तो अपने मन में आशा तथा उत्साह पैदा करने वाले विचार लाएं. खेत में फसल के साथ खर–पतवार भी उग आती है, पर उसे उखाड़कर फेंक दिया जाता है. ऐसा ही बर्ताव आप 'निराशा' के साथ करें.