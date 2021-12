अयोध्याः हिन्दू पंचांग के अनुसार आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष द्वादशी, आनन्द संवत्सर विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943 (प्लव संवत्सर), मार्गशीर्ष. द्वादशी तिथि 02:01 AM तक उपरांत त्रयोदशी. नक्षत्र भरणी. शिव योग. करण बव 12:46 PM तक, बाद बालव 02:01 AM तक, बाद कौलव. 15 दिसम्बर बुधवार को राहु 12:21 PM से 01:41 PM तक है. चन्द्रमा मेष राशि पर संचार करेगा.





सूर्योदय

7:04 AM

सूर्यास्त

5:39 PM

चन्द्रोदय

3:08 PM

चन्द्रास्त

4:25 AM

अयन

दक्षिणायन

द्रिक ऋतु

हेमंत



विक्रम संवत - 2078, आनन्द

शक सम्वत - 1943, प्लव

पूर्णिमांत - मार्गशीर्ष

अमांत - मार्गशीर्ष



तिथि

करण

बव - Dec 14 11:36 PM – Dec 15 12:46 PM

बालव - Dec 15 12:46 PM – Dec 16 02:01 AM

कौलव - Dec 16 02:01 AM – Dec 16 03:20 PM



योग

शिव - Dec 15 06:29 AM – Dec 16 07:17 AM

वार

बुधवार



सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 7:04 AM

सूर्यास्त - 5:39 PM

चन्द्रोदय - Dec 15 3:08 PM

चन्द्रास्त - Dec 16 4:25 AM



अशुभ काल

राहू - 12:21 PM – 1:41 PM

यम गण्ड - 8:23 AM – 9:43 AM

कुलिक - 11:02 AM – 12:21 PM

दुर्मुहूर्त - 12:00 PM – 12:43 PM

वर्ज्यम् - 03:26 PM – 05:14 PM



शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - Nil

अमृत काल - 02:12 AM – 04:00 AM

ब्रह्म मुहूर्त - 05:28 AM – 06:16 AM



आनन्दादि योग

काण

सूर्या राशि

सूर्य दिसम्बर 16, 03:50 AM तक वृश्चिक राशि, उपरांत धनु राशि में प्रवेश



चंद्र राशि

चन्द्रमा मेष राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)



चन्द्र मास

अमांत - मार्गशीर्ष

पूर्णिमांत - मार्गशीर्ष

शक संवत (राष्ट्रीय कलैण्डर) - मार्गशीर्ष 24, 1943

वैदिक ऋतु - हेमंत

द्रिक ऋतु - हेमंत



आज का सुविचार



सफल व्यक्ति अपने लिए हुए फैसले से दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं,

और असफल व्यक्ति दुनिया के डर से अपने ही फैसले बदल देते हैं.

