अम्बेडकरनगर: जिले में तैनात दो पुलिस कर्मियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज (FIR against two constables in Ambedkar Nagar) हुआ है. बेवाना थाने में तैनात दो सिपाहियों पर हत्या और दलित उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज हुआ है. पुलिस द्वारा किये गए पिटाई से दलित युवक की मौत के प्रकरण में दोनों सिपाहियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है. सिपाही जिस थाने में तैनात हैं. अब उसी में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है.



अम्बेडकरनगर में दलित की हत्या: बीती रात्रि अम्बेडकरनगर जनपद के बेवाना थाना क्षेत्र में देर शाम एक ही समुदाय के दो पक्षों में विवाद हो गया था. विवाद की सूचना पर वहां दो पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे थे. मामले में परिवार वालों ने आरोप लगाया कि गांव में हंगामे की सूचना पर पहुंचे सिपाहियों ने रास्ते में खड़े अपने बहन के यहां आए 20 वर्षीय युवक राम प्रवेश को पीटना शुरू कर दिया. (murder and harassment of dalit in Ambedkar Nagar)

परिजनों का आरोप है कि गांव में पहुंचे दो पुलिस कर्मियों ने लात घूंसों और डंडे से राम प्रवेश को पीटने लगे और जब राम प्रवेश की तबियत बिगड़ने लगी तो छोड़ कर भाग गए. परिवार वाले युवक को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी. इस मामले को लेकर सपा विधायक लालजी वर्मा और राम अचल राजभर ने प्रमुख सचिव गृह से बात करके कार्रवाई की मांग की थी.



परिजनों की शिकायत पर आरक्षी मिथिलेश यादव और अरविंद कुमार पर हत्या और दलित उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज हुआ है. एसपी अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि मुकदमा दर्ज (fir against two policemen in Ambedkar Nagar) किया गया है और जांच की जा रही है. दोषी मिलने पर सिपाहियों पर सख्त कार्रवाई होगी.

ये भी पढ़ें- महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी, आजम खान के खिलाफ एक और FIR दर्ज