रैगिंग से पीड़ित छात्र ने कॉलेज जाने से इनकार कर दिया है

अलीगढ़: रैगिंग से पीड़ित होकर बीटेक के छात्र ने पढ़ाई छोड़ दी. रैगिंग के नाम पर छात्र से मारपीट करने का मामला सामने आया है. कॉलेज प्रशासन से शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है. यह मामला नोएडा के जेएसएस कॉलेज का है.

नोएडा के जेएसएस कॉलेज में सजल प्रथम वर्ष का छात्र है. रैगिंग (Student suffering from ragging in Aligarh) के नाम पर सजल से जमकर मारपीट की गई. सजल ने कॉलेज के 4 सीनियर छात्रों पर रैगिंग का आरोप लगाया है. चारों सीनियर छात्र कॉलेज कैंपस के हॉस्टल में शराब पार्टी करते है. सजल ने बताया कि सीनियर का काम नहीं करने और उनसे सर नहीं बोलने पर उससे मारपीट की गई. सजल के रूम में रात में 2:30 बजे सीनियर छात्रों ने आकर वार्डन और सिक्योरिटी गार्ड के सामने उसकी पिटाई की. जिसके बाद सजल के कंधे में फैक्चर हो गया. सजल अलीगढ़ का रहने वाला है.

सजल ने बताया कि कॉलेज प्रशासन के दबाव में पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर रही है. वहीं, सजल ने रैगिंग से डरकर कॉलेज नहीं जाने का फैसला किया है. नोएडा के सेक्टर 58 इलाके में जेएसएस कॉलेज स्थित है. इस कॉलेज में अलीगढ़ के न्यू अशोक नगर का निवासी सजल (Student thrashed in name of ragging in Aligarh) बीटेक प्रथम वर्ष का छात्र है. सजल चौधरी ने अपने साथ हुई रैगिंग की घटना को एक हॉरर मूवी जैसा बताया है. सजल बड़ी इच्छाओं के साथ जेएसएस कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पहुंचे थे. सीनियर छात्र को 'सर' न बोलकर 'भैया' बोलने पर ही सजल के साथ मारपीट की गई. सजल ने बताया कि कॉलेज प्रशासन चाहता था कि पुलिस तक बात न पहुंचे. वहीं, एंटी रैगिंग सेल में भी शिकायत करने पर कोई कार्यवाई नहीं की गई. सजल ने आरोपी छात्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.