अलीगढ़: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कैंपस में कॉकटेल पार्टी को लेकर ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के सेक्रेटरी आजम मीर खान ने सफाई दी है. उन्होंने कहा कि जब उन्हें पता चला कि शराब पार्टी चल रही है तो ओल्ड बॉयज का लॉज तुरंत खाली करा दिया गया था.

आजम मीर खान ने एएमयू कैंपस के लॉज में शराब पार्टी (Liquor party at AMU campus lodge) को शेमफुल बताया है. एएमयू ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के सेक्रेटरी आजम मीर ने कहा कि एएमयू के अंदर शराब पीना हराम है. ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मीटिंग में निर्णय लिया गया है, जिन्होंने लॉज बुक कराया था. उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. दरअसल ताहिर के नाम से लॉज बुक किया गया था और ताहिर एएमयू ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के सदस्य (Cocktail party in AMU campus) भी हैं. उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा गया है.



ओल्ड बॉयज एसोसिएशन (Secretary of Old Boys Association in Aligarh)की कमाई का जरिया यहां बने लॉज और गेस्ट हाउस के कमरे हैं. यहां शादी और अन्य समारोह के लिए गेस्ट हाउस के कमरों और लॉज की बुकिंग होती है. उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने शराब का सेवन शुरू किया था. उनसे लॉज को तुरंत खाली करा लिया गया था. अब कोई भी व्यक्ति यहां प्राइवेट पार्टी (Cocktail party in Aligarh Muslim University) करता है तो उसे अपनी अंडरटेकिंग देनी होगी. वहीं, अब एएमयू ओल्ड बॉयज के लॉज और गेस्ट हाउस में शराब नहीं पीने का बोर्ड भी लगाया जाएगा और इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी की जाएंगी. आजम मीर खान ने कहा जो हुआ वह गलत है और उसे स्वीकार किया गया है. उन्होंने बताया कि जब शराब पार्टी हो रही थी, तब ऑफिस बंद हो चुका था और निगरानी करने वाला स्टाफ भी छुट्टी पर (Liquor party in AMU campus) था.