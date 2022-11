अलीगढ़: जिले में 11 हजार केवी की लाइन टूटने से 5 साल के बच्चे की मौत (Child death in aligarh) हो गई. 7 साल पुरानी जर्जर हो चुकी केबल टूटने से 5 साल के मयंक पर सीधी गिर गई. इससे मयंक की मौके पर ही मौत हो गई. गुस्साए लोगों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया.

मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंचा और लोगों को समझाकर शांत कराया. इसके साथ ही विधि अनुरूप कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया गया. घटना से इलाके में शोक की लहर है . वाकया थाना जवा के हैबतपुर सिया इलाके की घटना है.



स्थानीय लोगों ने बताया कि हर दूसरे-तीसरे दिन बिजली की केबल टूटती रहती है. कई मवेशी इसकी चपेट में आकर मर चुके हैं. मृतक बच्चे के पिता ने कई बार बिजली विभाग में शिकायत की है. लेकिन, 11 हजार केवी की लाइन को सही नहीं किया गया.

जानकारी देते परिजन

पुलिस के अनुसार, 11 हजार केवी की लाइन टूटने से तीन बार मयंक बच चुका था. लेकिन, चौथी बार लाइन टूट कर गिरी तो मयंक की मौत हो गई. वहीं, बिजली विभाग को मोबाइल से लाइन बंद करने के लिए सूचना दी गई थी. लेकिन, आधे घंटे बाद बिजली शट डाउन किया गया. जिससे नाराज लोगों ने सड़क जाम कर दिया. गांव के लोग 11 हजार केवी लाइन की केबल (Aligarh breaking of 11 thousand KV line) को चेंज करने की मांग कर रहे हैं. ग्रामीणों ने बताया कि बच्चे की मौत का जिम्मेदार बिजली विभाग है. मृतक बच्चे के पिता ने कई बार शिकायत की है. लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई.

स्थानीय लोगों ने बताया कि कई जानवर भी लाइन टूटकर गिरने से (Five year old child died in Aligarh) चपेट में आ चुके हैं. थाना सिविल लाइन क्षेत्राधिकारी श्वेताभ पांडे ने बताया कि हैवतपुर सिया में बिजली के करंट लगने से पांच साल के बच्चे की मौत हो गई . नाराज ग्रामीणों ने जाम लगाया. क्षेत्रअधिकारी ने कहा कि जो भी प्रार्थना पत्र देंगे, उसके आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.



