अलीगढ़: जिले में दबंगों की गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (Viral video of fight in Aligarh) हो रहा है. वीडियो में दबंग एक युवक को लोहे की रॉड (Bullies beat youth with rod in Aligarh) से पीटते नजर आ रहे हैं. अलीगढ़ में मारपीट का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वायरल वीडियो की पुलिस जांच पड़ताल में जुटी गई है. युवक को बुरी तरह से पीटा जा रहा है और स्थानीय लोग मूकदर्शक बने हुए हैं. यह घटना थाना इगलास क्षेत्र के लालपुर कॉलोनी की है. इस वीडियो को पुलिस ने संज्ञान में लिया है. पुलिस तुरंत मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है. इस वायरल वीडियो की पुष्टि ईटीवी भारत नहीं करता है.

